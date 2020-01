Česko namrzlo, víkend potěší lyžaře

Páteční ráno bude opět mrazivé, nejčastější teploty se budou pohybovat v rozmezí 2 až 6 stupňů pod nulou. „Mraků bude během pátečního dne přibývat, ale déšť by měl dorazit až později večer. Platí to pro západ Čech, v polohách nad 1000 metrů výš může i sněžit,“ poznamenal Jan Šrámek k předpovědi počasí na pátek.

Odpoledne by měly teploty vystoupat na 2 až 6 stupňů Celsia. O něco chladněji má být na severu a severovýchodě Čech a také na většině území Moravy, kde by se rtuť teploměru měla pohybovat okolo nuly.

Sníh potěší vlekaře i lyžaře

Z víkendového počasí budou mít radost především lyžaři a provozovatelé skiareálů. „Během soboty to vypadá, že bude sněžit nad 800 metrů nad mořem, ale večer už i nad 300,“ avizoval meteorolog ČT.

V nejvyšších horských oblastech připadne nejvíce sněhu. Na hřebenech Šumavy, Krušných hor, Krkonoš, Jeseníků a Beskyd připadne až 15 centimetrů nového sněhu. V neděli by se pak sněžení mohlo objevit na většině území Česka.

Inverze by se měla začít rozrušovat. To znamená, že na horách přituhne, zatímco v nížinách se mírně oteplí. V sobotu by se denní teploty měly pohybovat nad nulou až do 5 stupňů Celsia, v neděli do 4 stupňů.

I příští týden má převládat proměnlivé počasí. Inverze jen tak neustoupí. „Noční teploty budou v nížinách pod nulou, přes den slabě nad ní. Na horách teploty porostou. A uprostřed týdne budou přibývat mraky, na horách by se mělo střídat sněžení s deštěm,“ poznamenal Jan Šrámek.