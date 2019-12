Nová dopravní značka řidiče upozorní na bezpečnou vzdálenost, od jara ji začnou vídat na některých dálnicích

Podle statistiky dopravní policie mělo minulý rok nedodržení bezpečné vzdálenosti za následek 7740 dopravních nehod, což byla čtvrtá nejčastější příčina všech havárií. Od ledna do října tohoto roku se pak stalo 6100 nehod.

Například v sousedním Rakousku řidičům pomáhají dodržovat rozestup takzvané mlhové tečky, které jsou umístěné na kraji dálnice vždy po 33 metrech. Navíc většina evropských zemí má přímo v legislativě zakotvenou definici bezpečné vzdálenosti, Česko doposud ne.

Bezpečným rozestupem se zabývají i možné změny bodového systému. Při rychlosti nad 80 kilometrů za hodinu by se měl mezi auty dodržet minimálně třicetimetrový rozestup. V případě porušení by řidič získal čtyři body, ve správním řízení by se pak mohla pokuta vyšplhat až do výše 10 tisíc korun.