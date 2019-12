Starosta Novotný pomohl ruské propagandě, říkají komentátoři. Pořad, ve kterém vystoupil, je postavený na emocích

Do ruské státní televize Rossija 1 dostal Pavla Novotného, excentrického starostu městské části Řeporyje a bývalého bulvárního novináře, spor s ruským velvyslanectvím. Ten začal, když zastupitelský úřad zareagoval na řeporyjský plán postavit pomník vojákům Ruské osvobozenecké armády (ROA). Rusko pokládá vlasovce za zrádce, pomník odmítá Takzvaní vlasovci byli sovětští občané, kteří za druhé světové války pod vedením Andreje Vlasova bojovali proti stalinskému SSSR na straně nacistického Německa. Na samotném konci války se ale podíleli na osvobození Prahy. Zhruba tři stovky jich přitom zahynuly. Rusko tyto jejich zásluhy neuznává, proto se také ruské velvyslanectví proti případnému pomníku vymezilo. Na to starosta Novotný zareagoval dopisem adresovaným přímo ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi.

Celá kauza vyvolala mediální pozornost nejen v českém prostředí – na řeporyjský úřad zamířili čeští novináři i ruské televizní štáby. Mediální zájem vyvrcholil živým vstupem Pavla Novotného do politického diskusního pořadu 60 minut, který vysílá ruská státní televize Rossija 1. Řeporyjský starosta v něm na útočné dotazy a urážky moderátorů a odpovědi ruských hostů reagoval různými grimasami, dostal se s nimi do emotivní hádky a jeho vstup byl nakonec podle jeho slov předčasně ukončen. Komentátoři: Novotný udělal to, co ruská televize chtěla Čeští komentátoři následně po vysílání upozornili na to, že Novotný svým výstupem pomohl ruské propagandě. „Starosta pražské městské části vystoupil v ruské televizi a udělal přesně to, co její propaganda chtěla,“ napsal pro server Seznam Zprávy novinář Jiří Just. Podle komentátora Davida Klimeše by Pavel Novotný za své vystoupení zasloužil aplaus, pokud by byl stále bulvárním novinářem – jenže on je starostou. „Pokud dnes Novotný i v této roli ochotně přijme pozvání, aby si na Rusy z obrazovky mohl zakřičet, že jsou to oni, kdo postřílel Poláky v Katyni, příliš se od chování svých východních kolegů neliší,“ píše Klimeš ve svém komentáři pro Aktuálně.

„Jediné, čeho dosáhl, byla nechutná překřikovaná, ve které se účastníci předháněli ve vzájemných urážkách. Pokud se vystupující vzájemně označují za opilce nebo feťáky, pokud se ptají, z jakého blázince kdo přišel, pak nezůstává místo pro věcnou debatu. A přesně o to ruské propagandě šlo,“ říká ve svém komentáři pro server iDnes bývalý diplomat Vladimír Votápek. Novotný: Na rozhovor jsem pyšný, alespoň něco jsem sdělil Kritický postoj zastává také Josef Pazderka, šéfredaktor serveru Aktuálně a bývalý zpravodaj ČT v Rusku. „Pavel Novotný tam byl pozván s jednoznačným účelem – on symbolizuje něco, co v očích běžných Rusů vypadá odporně. Něco, co přitahuje spíše negativní emoce,“ říká a připomíná, že televize během rozhovoru s Novotným promítala různé videoklipy, ve kterých současný řeporyjský starosta vystupoval například ve spodním prádle. „On svým bulvárním stylem řekl, co chtěl říct, ale ruská televize si z toho vzala to, co chtěla vyslat směrem k ruským divákům – že je tady nějaký odiózní politik, odporný člověk, který i vypadá zvláštně, a přepisuje dějiny,“ míní Pazderka.

Podle novináře Jiřího Justa, který v Rusku žije, pomohl Novotný ruské propagandě už jen tím, že se pořadu zúčastnil. „Už jeho samotné vystoupení, jeho účast v tom pořadu, je hra s ruskou propagandou. Tím, jak vystoupil, skutečně podpořil ten formát,“ vysvětluje. Starosta Novotný uznává, že kritici mohou mít pravdu, ale své účasti v 60 minutách přesto nelituje. „Byla to šestá televize ten den, šestá ruská televize celkově. Mně už bylo úplně jedno, pro koho vysílám. Já jsem ani nevěděl, do jakého je to pořadu. Byl jsem unavený,“ popisuje pro pořad Newsroom ČT24. „Nelituji, že jsem ten rozhovor dal, jsem na to pyšný. Jestli jsem tímhle posloužil propagandě, tak jsem rád, že jsem posloužil, protože jsem zároveň něco sdělil,“ dodává.

Just: Je to show politruků pro hospodyňky Pořad 60 minut vysílá ruská státní televize Rossija 1 každý den hned ve dvou vydáních. Moderuje ho manželská dvojice Jevgenij Popov a Olga Skabejevová, oba nositelé ruských novinářských cen. „Jsou velice agresivní, jsou velmi schopní vytvořit tu atmosféru, která je od nich žádána,“ říká Josef Pazderka. Podle odborníků patří pořad mezi politické talkshow, které jsou zaměřené především na emoce. „Je tam spousta zákulisních manipulací, které slouží jedinému účelu – vyšlehat emoce a vytvořit neustálý pocit, že Rusko je ohrožené, a jediný, kdo ho může zachránit, je Vladimir Putin a skupina politiků kolem něj,“ říká Josef Pazderka. Proto také podle něj dramaturgové pořadů, jako je 60 minut na Rossija 1, volí především zahraniční témata.