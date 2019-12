Technické kontroly přímo v ulicích mají své výsledky. Emisní limity překročilo sedm procent aut

Kontroly budou pokračovat i v příštím roce, a to po celé republice. Ministerstvo dopravy k tomuto účelu nakoupilo další dva přístroje. „Všechna zařízení chceme využívat maximálně efektivně, a to jak v rámci běžných silničních kontrol, tak při speciálních příležitostech, jako jsou velké motoristické akce,“ podotkl Vladimír Kremlík.

Vedle mobilního měření emisí obě ministerstva v minulosti spolupracovala na zpřísnění technických i emisních kontrol pro naftová vozidla, které platí od loňska. Resort dopravy také připravuje preventivní akce, kdy si zájemci budou moci nechat zdarma a bez sankcí přeměřit emise svých aut.

Technickou kontrolu musí auto poprvé podstoupit do pěti let od uvedení do provozu, poté každé dva roky. Kdo na ni zapomene a vše zjistí až při policejní kontrole, tomu hrozí až dvoutisícová pokuta a musí na kontrolu co nejdříve vyrazit.