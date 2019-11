Žádná politika. Za problémy delegace v Rusku mohlo „papírování“, tvrdí Petříček

„Shodujeme se na tom, že to byla skutečně technická záležitost. A my budeme s ruskou stranou jednat o tom, aby se do budoucna takováto situace nestala, protože samozřejmě podnikatelé, kteří se účastnili, tak nemohli pokračovat ve svých jednáních se svými protějšky v Kazani,“ řekl Petříček.

Podle Petříčka nestál za problémy delegace v Rusku politický záměr, ale papírování. Zároveň ale poznamenal, že kdyby byla vůle, pak by podle něj mohla cesta pokračovat.

Ruské ministerstvo zahraničí v sobotu oficiálně uvedlo, že za předčasné ukončení zahraniční návštěvy ministra Tomana v Rusku může administrativní chyba české strany. Toman s podnikatelskou delegací zkrátil tento týden svůj pětidenní pobyt v Rusku poté, co mu ruské úřady ve středu neumožnily přelet z Moskvy do Kazaně. Podle Rusů problémy s přesunem do metropole Tatarstánu vznikly „výhradně v důsledku nedodržení celních předpisů Eurasijské ekonomické unie českou stranou“.

Je to odveta za zprávu BIS, připustil prezident Zeman

Takového pochybení se čeští partneři nedopustili poprvé, uvedlo ruské ministerstvo. Návštěva podnikatelské mise pod Tomanovým vedením začala v Rusku v pondělí a měla trvat do pátku. Ve středu se ministr s podnikateli chystal odletět z Moskvy do Kazaně na jednání s představiteli Tatarstánu, tato část cesty se ale neuskutečnila. Češi se pak do Prahy vrátili předčasně ve čtvrtek.