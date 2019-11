Ministr Toman předčasně ukončil podnikatelskou misi v Rusku. Tamní úřady zabránily letu do Kazaně

„V tuto chvíli sbíráme veškeré informace o důvodech, proč nebylo naše letadlo puštěno na vnitrostátní let v Rusku. Zatím jsme oficiální stanovisko z ruské strany nedostali,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Černínský palác podle něj situaci aktivně řeší. „V tuto chvíli nechci spekulovat o dalších krocích,“ uvedl.

Cesta podnikatelské mise začala v pondělí a měla trvat do pátku. Ve středu měl ministr s podnikateli přeletět z Moskvy do Kazaně na jednání s představiteli Tatarstánu, cesta se ale už neuskutečnila. „Bohužel ruská strana i přes předchozí ujištění nedodržela dohodu a neumožnila letadlu s delegací vnitrostátní přelet do Kazaně,“ citoval server mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého.

Desetihodinové čekání

„Podle našich zdrojů, které jsme zatím získali, český ministr jednal se svým ruským protějškem. Poté chtěl z letiště Moskva-Šeremeťjevo odletět do Kazaně, ale ruská federální celní služba odmítla uznat letadlo jako vládní speciál,“ uvedl zpravodaj ČT v Moskvě Miroslav Karas.

Situaci podle něj neovlivnila ani přítomnost českého ministra. „Ruské úřady považovaly let za soukromý a podle našich informací se opíraly o tvrzení, že nelze provozovat v rámci ruské federace let, který považují za soukromý,“ přiblížil s tím, že delegace ovšem údajně měla všechny dokumenty v pořádku včetně typu a označení vládního letadla.

Více než deset hodin pak podle Karase trvalo čekání na to, zda se podaří situaci vyřešit, ale povolení k přeletu uděleno nebylo.

Toman vyjádřil zklamání nad postojem ruských úřadů, podle něj byl ze strany podnikatelů na obou stranách zájem na spolupráci. Předseda představenstva Komory pro hospodářské styky se SNS František Masopust označil ruský postoj za negativní signál pro všechny české podnikatele, kteří v Rusku obchodují.

Hamáček: Mohu se domnívat, že to může být reakce Ruska na aktuální vývoj našich vztahů

Situace může podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) pramenit ze zhoršení vztahů mezi Moskvou a Prahou. „Nicméně oficiální verze je, že došlo k administrativním problémům, které nebylo možné vyřešit,“ sdělil Hamáček. To, že cesta byla zkrácena, má za adekvátní. Poznamenal, že podobné problémy s vnitrostátním přeletem v Rusku měl v minulosti i on, podařilo se je ale tehdy vyřešit „v řádu hodin“.

V roce 2015 také bránili pracovníci moskevského letiště několik hodin delegaci vedené tehdejším místopředsedou Poslanecké sněmovny Petrem Gazdíkem (STAN) v odletu českým armádním speciálem do Uljanovska, kde měli odhalit památník padlým československým legionářům. Do řešení věci se tehdy zapojila sněmovna i česká diplomacie, ruská strana následně incident označila za nešťastné nedorozumění.

Letos česko-ruské vztahy negativně ovlivnilo několik událostí. V červnu vyvolal v Česku pobouření návrh ruských poslanců, aby účastníci vojenské invaze do bývalého Československa v srpnu 1968 získali status válečných veteránů. V září vyvolal kritiku návrh Prahy 6 na odstranění pomníku sovětského maršála Ivana Koněva a fakt, že ruský ministr kultury Vladimir Medinskij kvůli tomu přirovnal starostu městské části Ondřeje Koláře (TOP 09) k nacistickým pohlavárům.

Starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný (ODS) se zase aktuálně dostal do sporu s ruskou ambasádou kvůli záměru zřídit v městské části pomník vlasovcům.

Rusko tento měsíc také zařadilo českou humanitární organizaci Člověk v tísni na seznam nežádoucích organizací.