Zeman opět nejmenoval šéfa BIS generálem, povýšil sedm mužů

Babiš po skončení ceremoniálu řekl, že se prezidenta snažil přesvědčit, ale že má jiný názor. „Stejně jako já na některé lidi, kteří budou večer vyznamenaní,“ poznamenal předseda vlády. Připomněl, že mu Zeman Koudelkovo jmenování v minulosti slíbil. „Doufejme, že příští rok to vyjde,“ dodal. Nevidí důvod, proč by vláda opět šéfa BIS nenavrhla. Doufá, že Zeman změní za rok názor.

Naposledy BIS kritizoval s tím, že by se měla zaměřit na ekonomickou kriminalitu v Česku, místo na údajně fiktivní honbu ruských a čínských špionů. BIS a její pracovníky naopak řada českých i zahraničních institucí ocenila.

Koudelku odmítl Zeman jmenovat, i když to podle Babiše slíbil. Důvod nejmenování v pondělí prezident nekomentoval. O řediteli BIS v minulosti prohlásil, že není člověkem na svém místě. Výroční zprávu BIS, ve které tajná služba varovala například před ruskými a čínskými agenty, označil za „plácání“.

Na Pražském hradě prezident Zeman v pondělí do generálských hodností jmenoval sedm mužů z řad vojáků, hasičů či policistů včetně ředitele Hasičského záchranného sboru Drahoslava Ryby nebo šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Radima Dragouna.

Koudelka na twitteru BIS uvedl, že sloužit vlasti je jako sloužit rodině. „Je to stejně nezištné a samozřejmé. Přesto děkuji vládě za generálskou nominaci. Je to čest a závazek,“ napsal. Dodal, že BIS bude chránit Českou republiku stejně jako v pondělí povýšení generálové, kterým poblahopřál.

Tři nové generály má od pondělního dne obrana. Brigádními generály se stali ředitel Agentury personalistiky Vratislav Beran, velitel Kybernetických sil a informačních operací Miroslav Feix a ředitel Vojenského historického ústavu Aleš Knížek.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) návrh na jejich jmenování zdůvodnil slovy, že jde o příkladné profesionály, kteří se významně podílejí na plnění úkolů armády a výrazně přispěli k uskutečnění reformy ozbrojených sil.

Do hodnosti brigádních generálů Zeman povýšil i Dragouna, který vede GIBS od loňského září, a šéfy krajských ředitelství policie v Jihočeském a Jihomoravském kraji Luďka Procházku a Leoše Tržila. Dragoun označil jmenování za poctu. Povýšení vnímá jako odměnu „za dobře vykonanou práci všech současných příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů“.

Ředitele Hasičského záchranného sboru Drahoslava Rybu jmenoval brigádním generálem Zeman v roce 2013, o tři roky později se stal generálmajorem, tentokrát byl povýšen na generálporučíka.

Hamáčkovi Zeman navrhl nominovat na generála Havránkovou

Zeman v projevu po jmenování generálů připomněl, že v květnu 2017 jmenoval první českou generálkou plukovnici Lenku Šmerdovou, která se v armádě starala o nábor. Prezident poznamenal, že se dočetl o úspěšné české plukovnici v Interpolu. „Zastává tam vysokou funkci a možná, pane ministře (Hamáčku), že by stálo za to uvažovat příští rok o jejím povýšení do generálské hodnosti,“ řekl Zeman.

Šárka Havránková, která dosud zastávala pozici vedoucí odboru mezinárodní policejní spolupráce policejního prezidia, byla na post viceprezidentky Interpolu zvolena v polovině října. Ve funkci zůstane tři roky.