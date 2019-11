Byl jsem to já, kdo poprvé navrhl zrušení vedoucí úlohy KSČ ve společnosti, říká Milan Kňažko

„Bylo to v pátek 24. listopadu 1989. Mítinky se totiž konaly na náměstí Slovenského národního povstání, kde sídlila budova zpravodajství Československé televize Bratislava. Zřejmě už to nedokázali vydržet, zaměstnanci hrozili stávkou. Pozvali nás na diskusi, kde byli funkcionáři KSČ, tři ředitelé nejvýznamnějších továren – a tam jsem poprvé vyslovil v živém vysílání televize, že je potřeba zrušit článek 4 ústavy. Vzbudilo to velký rozruch nejen tam,“ vzpomínal Milan Kňažko.

S vedoucí úlohou KSČ ve společnosti se parlament rozhodl skončit pět dní na to. „U nás, kteří jsme seděli v podzemí Laterny Magiky v koordinačním centru, to žádné vzrušení nevyvolalo. Co se tím měnilo? Bylo to jen deklaratorní ustanovení, vůbec to nebyla právní věta. Pro nás už KSČ nebyla partner k diskusi,“ připomněl právník, spisovatel a někdejší představitel Občanského fóra Petr Pithart.

Žádné vzrušení to nevyvolalo proto, že reálná moc komunistů se podle něj odvozovala z něčeho jiného než ústavy. „Jejich moc spočívala v tom, čemu se obecně říká nomenklatura. To byl výčet funkcí od té nejvyšší až po celozávodní výbor a šlo o to, kdo koho schvaluje do funkcí. To byl mechanismus jejich moci – všude mít své loajální lidi.“