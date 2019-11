Šojdrová tlačí na Hamáčka kvůli dětským běžencům. Řecko ho žádá o přijetí čtyř desítek

Řecko začátkem září vyzvalo všechny ministry vnitra Evropské unie, aby jejich země přijaly děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. Hamáček se ve čtvrtek vyjádřil v tom smyslu, že dopis není ničím novým, pouze snahou Řecka vyvolat debatu o přemístění migrantů. Podle jeho slov nevidí smysl v přesunutí sedmnáctiletých lidí bez nároku na azyl.

„Mají rodiny v západní Evropě a velmi pravděpodobně by na našem území dlouho nevydrželi,“ prohlásil ministr. Na otázku, jak přišel na to, že jde o sedmnáctileté děti, odpověděl, že to usuzuje ze statistik, které jsou k dispozici z řecké strany.