Šojdrová jednala v Řecku o převzetí osiřelých uprchlíků. Začali bychom s malými skupinkami, plánuje

Děti se musí na přesun do další země připravit

Šojdrová už jednala o možném přesídlení dětí do Česka s řeckými úřady: „Na první místo kladou zájem dítěte. Je důležité děti dobře připravit. A to je výhoda České republiky. Já se spoléhám na občanskou společnost, která vyvolala vlnu solidarity. Asi čtyři tisíce lidí se závazně přihlásily do akce ‚Češi pomáhají‘ a chtěly by pomoct s jejich aklimatizací.“

Příprava dětí na přesun do jiného prostředí, které se od toho jejich domácího diametrálně liší, je podle Šojdrové zcela zásadní. „Měli bychom začít po malých skupinách, vysvětlit dětem, do jakého prostředí jdou,“ uvedla s tím, že ideální by bylo například využití syrské komunity v Praze, která už vyjádřila zájem malým uprchlíkům pomoct.

První kroky sirotků v Česku by měly vést do azylových domů, kde by se o ně postarali psychologové. Děti by zde také měly zvládnout základy češtiny, aby mohly začít komunikovat v nových rodinách. „Česká republika má s pěstounskou péčí velkou zkušenost. Je to velká šance, jak může být solidární a jak se do věci zapojit,“ věří Šojdrová.

S dětmi se prý osobně bavila a zajímala se, jestli by měly o přesun do Česka zájem. „Byly to děti syrské i afghánské a řeknu upřímně, že Českou republiku neznaly. Ale vysvětlovala jsem jim to na příkladu fotbalistů. Petra Čecha ani Pavla Nedvěda neznaly. Ale když jsem jim ukázala míč, úplně ožily.“

Šojdrová bude o výsledcích své cesty informovat premiéra a ministra vnitra