Z Pionýrské Jahodová, z Rudé armády Beethovenova. Před 30 lety začalo masivní přejmenování ulic

Dnes se v Praze místo po ulici Sboru národní bezpečnosti projdeme po Vršovické, obdivovat Vltavu nebudeme z nábřeží Bedřicha Engelse, ale z Rašínova. To bylo pojmenováno po československém politikovi Aloisi Rašínovi na přání Václava Havla, který na tomto nábřeží bydlel. Nastoupit pak můžeme na červenou trasu metra a místo do ulice Vítězného února se teď můžeme vydat rovnou do třech tepen: Sokolské, Wilsonovy a Mezibranské.

Tlak na očistu ulic od pachutě komunistického režimu byl po sametové revoluci velký nejen v Praze, ale po celé republice. „Od počátku loňského roku byla správa města i noviny zaplavovány dopisy obyvatel i organizací, aby se přikročilo k odstranění nevhodných názvů ulic a veřejných prostranství. Aby se ulice opět vrátily ke svým původním jménům, které měly v době plné svobody před půl stoletím,“ píše Miloslav Bělohlávek v plzeňském deníku Nová pravda 10. července roku 1991.

Většina ulic se vrátila ke svým původním názvům. Místům, která vznikla po roce 1948, byla vybrána jména nová. Na vhodné přejmenovávání ve městech obvykle dohlížela speciálně zřízená komise. Její součástí bývali často historikové a návrhy změn mohla posílat i veřejnost.