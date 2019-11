Leninka, Stalin, Fučíkárna. Ideologický místopis zmizí až se třetí generací, říká etnoložka

V roce 1989 se největší pozornost soustředila k takzvanému prvnímu dělnickému prezidentovi, Klementu Gottwaldovi, naopak proti prezidentu a armádnímu generálovi Ludvíku Svobodovi se společnost tak nevyhranila, a na rozdíl od Gottwalda byla jeho osobnost do jisté míry vnímaná dál pozitivně. Nábřeží Ludvíka Svobody na Novém Městě pražském zůstalo.

Připomínáme si třicet let od listopadu 1989 a vy se profesně věnujete historickým proměnám tuzemských měst, primárně Prahy. Jak se do tváře českých měst propisovala revoluce v prvních chvílích?

Změna se podařila tam, kde se podařit mohla

Existuje nějaká skupina označení spjatá s předchozím zřízením, která si po Listopadu zachovala hájení? Ve vazbě na Svobodu se nabízí mluvit o odkazech na druhou světovou válku, respektive rudoarmějské osvobození.

Pozor. Nejprve se musíme bavit o tom, jaké tradice režimy akceptují a začít rokem 1945. Tehdy se společnost vyhraňuje vůči Protektorátu Čechy a Morava a akcentuje tradice, které kolaborantská protektorátní vláda a nacistická perzekuce vytlačily. Vrací se k tradici husitské, k tradici národního obrození v jeho politickém významu, k tradici prvorepublikové, k tradici židovské Prahy, ale i k tradicím českého protiněmectví a slovanství a nově buduje tradici druhého odboje.

Dochází k sakralizaci míst, jako je chrám svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde svůj úkryt a smrt našli atentátníci na Heydricha, nebo bývalá Petschkova banka, kde za druhé světové války sídlilo gestapo – a ulice se poté stává ulicí politických vězňů.

Tradice odboje nebyla zpochybněna ani po únorovém převratu. Propaganda se tehdy vyhranila proti tradici první republiky, kterou vykreslila jako třídní horor, a na ni vázané legionářské tradici. Ostatní tradice ale zůstaly akceptované, a jenom se upravily – klasicky tradice husitská, kdy se z husitských bojovníků stávají proto-komunisté a ministr Zdeněk Nejedlý v únoru 1946 prohlásil, že kdyby Jan Hus vstal z mrtvých, pravděpodobně by volil komunistickou stranu.

Po roce 1948 se přidává tradice dělnického komunistického hnutí. Vzniká Muzeum Klementa Gottwalda v Rytířské ulici, v Hybernské ulici v Paláci Kinských Leninovo muzeum, Národní památník na Vítkově má evokovat pohřebiště u kremelské zdi v Moskvě a stejně jako tam i zde jsou pohřbeni ti nejvýznamnější, od zakladatele komunistické strany Bohumíra Šmerala až po Klementa Gottwalda, případně básníka Stanislava Kostky Neumanna.

Tato tradice je po roce 1989 odmítnutá. Boj proti fašismu, druhý odboj, i to, jak se promítaly do místních názvů, ale nebyl důvod odmítat. Naopak se tradice posílila.

Říkáte, že tradice druhého odboje byla i po roce 1989 nezpochybnitelná. Jak si ale stojí osvobození Rudou armádou? Obě témata jsou ve veřejném prostoru intenzivně provázaná a to, co se v první polovině devadesátých let nemuselo zdát jako prekérní, se minimálně v posledních měsících jako prekérní jeví. Narážím na poškozování sochy maršála Koněva, rudá barva se objevila i na ostravském pomníku Rudé armády.

Diferencovala bych a nejdřív šla k památkám, které vznikly po roce 1945. První byl známý tank číslo 23 na náměstí Kinských, dříve náměstí Sovětských tankistů (tank, který měl v roce 1945 jako první osvobodit Prahu, umělec David Černý v dubnu 1991 nabarvil na růžovo – pozn. red.). Jeho natření nemuselo být jenom výrazem proti Rudé armádě jako takové. Šlo i o krok proti falšování dějin, protože tank číslo 23 nebyl skutečně první, co dojel do Prahy, byl to tank „nakašírovaný“. A většinová společnost tento (Černého) čin přijala. Důvodem byla pochopitelně i národní katastrofa v srpnu 1968, kdy se z Rudé armády – osvoboditelky stala armáda okupační.

V roce 1945 navíc vznikly i další památníky, a proti těm se nikdy neútočilo. Odpor se nezvedl proti olšanskému pohřebišti vojáků, kteří padli při osvobozování Prahy, a nevím ani o žádném útoku proti pomníčku v Dejvicích, kde Rudá armáda při osvobozování poprvé překročila hranici Prahy.

Koněvův pomník na náměstí Interbrigády v Bubenči je naprosto jiná situace, protože je to pomník normalizační, odhalen byl 9. května 1980. To už za sebou máme „maďarské nepokoje“ v roce 1956 a rozčarování z pražského jara, a Koněv není jenom osvoboditelem a čestným občanem Prahy, ale nese si i přívlastek sovětského maršála, který potlačil občanské aktivity v Maďarsku. A udělal to velmi krvavě.