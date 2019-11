Panelstory - Lovestory. Nedoceněná sídliště jsou fenoménem svého druhu

V dnešním Česku stojí panelových domů bezmála dvaaosmdesát tisíc. To představuje více než milion bytů, ve kterých žije přes 2,7 milionu obyvatel - čili čtvrtina obyvatelstva. Ze sídlišť se kvůli tomu stává specifický sociální fenomén, který ještě umocňuje stávající zájem o socialistickou každodennost, poválečnou architekturu a veřejný prostor.

Funkčnost a uspokojení potřeb obyvatelstva se ostatně jako určující ukázaly i pro státní moc (tím spíš, že nákladnou ornámentálnost socialistického realismu zavrhl i vůdce Sovětského svazu Nikita Chruščov) a kvůli nepolevující bytové krizi si Ústřední výbor KSČ na samém konci padesátých let vytkl za cíl postavit do roku 1970 1,2 milionu nových bytů.

Vedle vlastních domů tak pozornost v posledních letech přitahuje i souvztažná výzdoba sídlištních prostranství, ať už se jedná o dekorativní stěny z geometrických dílů, plastiky nebo sochy, které popularizuje projekt Vetřelci a volavky.

Sídliště navíc dala vzniknout celým čtvrtím, čímž na dlouhá desetiletí změnila tváře tuzemských měst, a vedle urbanistického představují také výrazný krajinotvorný prvek, který dokáže konkurovat i českému baroku - protože je obdobně rozpoznatelný a nepřehlédnutelný.

Jako negativní příklad se v této souvislosti zmiňuje normalizační brněnské sídliště Bohunice, kvůli němuž musela padnout část staré zástavby a které, umístěné na vyvýšeném horizontu, už z dálky vytváří dojem vysoké neprostupné hradby.

V opaku k němu stojí například novátorský projekt liberecké Wolkerovky, obytného solitéru z poloviny šedesátých let, který pod patronací Karla Hubáčka (autora ještědského vysílače) navrhl architekt Jaromír Vacek. Bezmála dvousetmetrový blok se čtyřmi stovkami bytů vyrostl na okraji vilové čtvrti v severní části města a díky netradičně zahnutému tvaru, jenž kopíruje vrstevnici úpatí Jizerských hor, relativně harmonicky doplnil okolní zástavbu.

Navzdory nepřízni

V éře, kdy byl zadavatelem i stavitelem stát, je přitom s podivem, že projekty s odchylkou od normy a čitelným autorským rukopisem vůbec mohly vzniknout. Role architekta (zejména u normalizační výstavby) totiž mnohdy ustupovala do pozadí, na což na sklonku osmdesátých let upozorňoval i Václav Králíček, podle kterého architekti sídlišť do značné míry přišli o možnost „být u zrodu nejdůležitějších městotvorných a krajinotvorných rozhodnutí“.

Spoluautorka projektu Paneláci Martina Koukalová vypočítává, že se tvůrci museli podřizovat monopolním dodavatelským firmám, ochotě státních podniků pracovat na atypických prvcích i samotným panelárnám, které vyráběly jen určitý typ bloků, ale zároveň byly určeny na stavbu toho kterého sídliště. Do koncepce navíc ještě zasahovaly stavební podniky, které mohly původní tvůrčí záměr změnit ve prospěch drah jeřábů.

Problematické navíc byly i samotné interiéry. Nevariabilní dispozice a sociální zařízení řešené umakartovým jádrem (které je při současných rekonstrukcích zřejmě nejodstraňovanějším prvkem panelákových bytů) doplňovala kvůli slabé nabídce československého trhu jenom omezená škála bytového designu, v obývacích pokojích korunovaná obytnou stěnou.

„Pokoj s televizorem byl v mnoha domácnostech velmi podobně sestaven z tzv. skříňové stěny, čalouněné sedací soupravy a konferenčního stolku,“ uvádí katalog k výstavě Husákovo 3+1, která před deseti lety rekonstruovala typický byt sedmdesátých let. „Bytové nábytkové stěny vytvářely v podstatě nesmyslnou architekturu - skříňový oltář pro televizor.“