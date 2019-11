Vláda si bere rodiče jako rukojmí, kritizuje Pekarová Adamová. Je to divadlo a drama, říká Maláčová

Podle opozice ale Maláčová svůj příspěvek schválně protáhla, vláda chce totiž před zvýšením rodičovské schválit daňové změny. „Je to signál pro voliče, že si vládní koalice bere rukojmí, a to jsou rodiny s malými dětmi. To je ta hlavní zpráva, že jde více o zvýšení daní než o zvýšení rodičovského příspěvku, i když se tím (koalice) dlouhodobě zaklíná,“ uvedla k tomu 1. místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová .

K hlasování se však poslanci během hodiny a půl určené na tuto schůzi nedostali. Většinu času hovořila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která dlouze komentovala poslanecké úpravy. Vyjádřila se například k návrhům ODS a SPD na rozšíření okruhu rodin, kterým má být vyšší příspěvek přiznán, na všechny s dětmi do čtyř let.

Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek tvrdí, že vláda prosazení vyšší rodičovské zdržuje. „Strašně těžko se to vysvětluje lidem, co se tam dnes (v pátek) odehrálo. Nejvíc mě na tom mrzí to, že jsme mohli pomoct rodičům s malými dětmi, a to se nestalo. A stačilo jediné, aby paní ministryně přišla na jednání a hodinu, kterou mluvila, jsme mohli hlasovat. A mohla u jednotlivých pozměňujících návrhů samozřejmě říct své stanovisko, bohužel to neudělala a čas jsme ztratili,“ prohlásil Bartošek.

Podle komentátora Aktuálně.cz Davida Klimeše se v Poslanecké sněmovně odehrává politická hra. „Myslím, že všichni, kteří vystupovali ve sněmovně, tak ví, že k novému roku velmi pravděpodobně daňový balíček bude schválen, navýšení rodičovského příspěvku také bude schváleno. Koneckonců, to se málo zmiňuje, už je schválen i základní jízdní řád rozpočtu na příští rok. Ten s tím vším počítá, takže pravděpodobnost, že by to nebylo schváleno, je minimální,“ upozornil Klimeš.