Za hezký úsměv si lidé zaplatí, navrhuje ministr Vojtěch. Narazil ale na odpor

Pacienti, kteří chtějí řešit nevzhledný úsměv, si teď musejí všichni bez ohledu na věk platit u fixních rovnátek materiál. Naopak léčba se hradí z veřejného zdravotního pojištění. Podle návrhu ministerstva by to ale mělo u lidí nad 22 let, kteří mají jen estetické vady, přestat.

„Pokud se někdo rozhodne v padesáti, že chce narovnat jeden křivý zub a chce hrazená rovnátka, tak si zkrátka nemyslím, že to je v rámci toho systému spravedlivé ,“ říká ministr Vojtěch.

Ušetřené peníze se mají využít na léčbu dětí nebo pacientů se závažnými vadami. Třeba ti s rozštěpem by měli mít nově hrazený i materiál.

Otevřeli bychom Pandořinu skříňku, obává se ČSSD

Koaliční partner ale nemá pro změnu u rovnátek pochopení. „Jako ČSSD jsem dlouhodobě proti jakémukoli zvyšování spoluúčasti ve zdravotnictví, pokud bychom se bavili například o této věci, tak bychom otevřeli Pandořinu skříňku,“ míní předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Problematický je návrh i podle komunistů. „KSČM dala jako jeden ze sedmi bodů tolerance vlády nezvyšování spoluúčasti, ať to pan ministr ani nezkouší,“ pohrozil předseda KSČM Vojtěch Filip.