Pětadvacetihodinová neděle je tu, některé noční autobusy mohou ujet. Končí letní čas, ale ne naposledy

Konec letního času vytváří pětadvacetihodinový den, během kterého hrozí těm, kdo si nepřeřídí hodinky, že například přijdou příliš brzy do práce – musí-li pracovat v neděli – nebo stráví hodinu na nádraží čekáním na vlak jedoucí podle přirozeného času.

Některé autobusy pojedou jen jednou – ještě podle letního času

Zákeřná může být změna času zejména pro cestující nočními linkami MHD ve městech, kde jezdí. Kde jezdí spoje v pravidelných intervalech celou noc, nic se nemění a pojedou spoje navíc. Týká se to většiny pražských nočních městských linek nebo brněnských nočních rozjezdů – objednatelé dopravy na spoje navíc „ušetřili“ na jaře, kdy jich naopak jelo méně.

Horší je to u linek, na kterých během noci jezdí jen jednotlivé spoje. Ty většinou pojedou jen jednou, a to podle „starého“ letního času. Kdo tedy přijde až podle středoevropského času, bude na zastávce čekat marně.

V Praze se to týká příměstských autobusových linek 951, 952, 954, 955, 956, 957, 958, 959 a 960, oznámil organizátor veřejné dopravy ROPID. Výhodu budou mít cestující na lince 953, která jezdí v hodinových intervalech a pojede spoj navíc.

V brněnské noční příměstské dopravě pojedou pouze jednou, a to podle letního času, tedy ještě před změnou, autobusy s odjezdem mezi druhou a třetí hodinou na linkách N94, N95, 302, 403, 405, 501 a 521. Na lince N91 pojede spoj ve 2:00 do Lelekovic podle letního času a spoj v 3:00 do Židlochovic již podle středoevropského, na lince 505 spoj ve 2:00 ze Židlochovic do Brna podle letního času a spoj ve 2:00 v opačném směru podle středoveropského, tedy až hodinu po protisměrném autobusu.

Dálkové noční vlaky i autobusy se na hodinu zastaví

Na železnici bude situace obdobně komplikovaná zejména ve víkendových osobních vlacích, které se po druhé hodině v noci sjíždějí v Praze a v půl třetí zase odjíždějí do větších měst v blízkosti metropole. Podle mluvčího Českých drah pojedou spoje směrem do Prahy podle letního času v celé trase. „V souvislosti se změnou času nikde čekat nebudou,“ upozornil. V opačném směru ale pojedou již podle středoevropského času, na pražském hlavním nádraží tedy stráví o hodinu více než obvykle.

Změna času postihne i dálkové noční spoje, které ale budou na trase hodinu čekat – nebo případně o hodinu zkrátí své zpoždění. České dráhy vypravují šest nočních spojů, které zastihne změna času na území ČR, jde o vlaky z Prahy do Košic, do Humenného, spoj Vídeň–Berlín a vlaky v opačném směru. Změna času se dotkne také cestujících v přímých nočních vozech do Budapešti, Varšavy a Curychu. Po jednom páru nočních vlaků z Prahy do Košic vypravují také RegioJet a Leo Express, i ty budou hodinu stát.

RegioJet upozornil, že se změna času dotkne také čtyř jeho dálkových autobusů – i ty budou hodinu čekat.