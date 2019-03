Střídání zimního a letního času už výhody nenese. Nebude však jednoduché vybrat, kterému dát přednost

Posun o hodinu by neměl dělat problém zdravé dospělé populaci, protože naše vnitřní hodiny, které si tím přenastavujeme, jsou poměrně plastické, uvedla vedoucí oddělení neurohumorálních regulací Fyziologického ústav AV ČR Alena Sumová.

Upozornila však, že to neplatí obecně. Dostává zprávy od lidí, kterým to dlouhodobě dělá velké potíže. Záleží totiž na věku i zdravotním stavu, jak se s tím vyrovnávají. Potíže jsou podle Sumové způsobeny i tím, jak dlouho pak letní čas trvá – protože samotné astronomické léto je mnohem kratší – a kdy začíná platit. Na konci března tak lidé vstávají do tmy, což jim ztěžuje adaptaci. Pokud by posun nastal koncem května, byly by emoce mírnější. Návrat ke standardnímu času (často nazývanému zimním), na který byla společnost zvyklá po staletí, by pak byl lepší v září, dodala.

Připomněla také, že vědecké společnosti preferují právě tento standardní čas. Zdůraznila, že pro seřízení vnitřních hodin velké části populace je naprosto zásadní ranní světlo. Světlo se také používá jako terapie u celé řady psychických onemocnění. Zlepšuje psychiku, léčí depresi. „Ranní světlo potřebujeme,“ řekla Sumová s tím, že důkazů o škodlivosti změny je relativně málo.

Při rozhodování, kterému času dát přednost, by se mělo podle ní přihlédnout k názoru vědců a neurčovat ho plebiscitem. Sumová také uvedla, že velmi záleží na tom, ve kterém ročním období je průzkum veřejného mínění udělán. V létě lidé dávají přednost letnímu času. V Evropě by pak osobně preferovala různá časová pásma, podle posunu slunce.