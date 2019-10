Čína se bojí, že by ji lidská práva v evropském pojetí přivedla k rozpadu, domnívá se Kubera

Předseda Senátu zmínil, že chce jet na Tchaj-wan, který je po Jižní Koreji a Japonsku třetím největším obchodním partnerem Česka z Asie. O tuto cestu je mezi českými podnikateli velký zájem. A vůbec by mu nevadilo jet po cestě na Tchaj-wan také do Číny. „Pak se ukáže pravda, jak je to s těmi lidskými právy, jestli cesta na Tchaj-wan znamená už nikdy se nedostat do Číny.“

Podle předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) klauzuli tehdy požadovala čínská strana a možná tím podmiňovala i celou smlouvu. On sám by podle svých slov v podobné situaci neustoupil a formulaci, která má zahraničněpolitický ráz, by do partnerské městské smlouvy nedal.

„Čína se nedá řídit jako Evropa“

Na otázku moderátora, zda jsou v Číně porušována lidská práva, uvedl Kubera, že lidská práva jsou porušována po celém světě. Na opakovaný dotaz řekl: „Jsou, samozřejmě jsou. Ale je potřeba k tomu říct celou pravdu. Čína je země, která se nedá řídit tak, jak jsme my tady v Evropě zvyklí. Protože to by se velmi rychle rozpadla.“

Na vysvětlení dodal, že citlivost čínské strany – jak mu vysvětlovala bývalá velvyslankyně Číny v Česku – je dána tím, že se bojí toho, aby nedopadla jako bývalý Sovětský svaz. „Kdyby se rozpadla na jednotlivé regiony, tak je to konec velké Číny. Toho se strašně bojí, a proto jsou na některé věci tak citliví.“

Bývalá velvyslankyně prý uváděla na příkladu, proč by v Číně nefungovala západoevropská demokracie. „Představte si, jak by se asi rozvíjela Čína, pokud by tam bylo půl milionu neziskových organizací, které by dávaly žaloby na výstavbu vysokých domů a dálnic. To by se nedostala nikam,“ přiblížil Kubera názor bývalé velvyslankyně.

Lidská práva bych v Číně zmínil

Předseda Senátu také připomněl, že německá kancléřka Angela Merkelová byla v Číně dvanáctkrát a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga vozili ve Velké Británii ve zlatém kočáru. „Někdy jsme hloupější než ostatní,“ prohlásil a současně souhlasil, že je v pořádku, když se při návštěvách západních státníků v Číně zmiňují lidská práva. On sám by je v Číně také zmínil.

Část Interview ČT24 byla věnována i vztahu států západního Balkánu k Evropské unii. Kubera Unii vyčetl, že se k nim někdy chová způsobem, že když splní tři podmínky, tak jim dá čtvrtou. Nepřipojit západní Balkán k Evropě podle něho znamená pustit ho někomu jinému, tedy k Rusku.

Nejvyšší čeští ústavní činitelé ve čtvrtek na Pražském hradě opět proberou českou zahraniční politiku. Věnovat se budou například návrhu prezidenta republiky Miloše Zemana na odvolání uznání Kosova. Kubera řekl, že tento návrh nepodpoří. Mělo se o tom diskutovat v minulosti, teď by už nechal status quo.