Lidové noviny do každé rodiny! Před 32 lety poprvé vyšel jeden z nejčtenějších samizdatů

„Lidové noviny v podstatě založil můj otec po dohodě s Václavem Havlem, Láďou Lisem a dalšími disidenty. Jeho zástupcem byl Rudolf Zeman. A vznikly proto, aby ti lidé, kteří nemohli tehdy nikam psát, tak aby si udělali své vlastní noviny a aby se tam mohli uplatnit,“ popisuje začátky listu jeden z jeho spoluzakladatelů Jan Ruml.

Přispívali tam třeba Václav Havel, Petr Pithart, Ladislav Hejdánek, Jiřina Šiklová nebo Jiří Dientsbier. Redakce ale také chtěla, aby se jejich texty šířily dál mezi občany, ne jen mezi disidenty. „V prostředí disentu se bilancovalo 10 let Charty 77 a uvažovalo se, co dělat dál. Byla přestavba, ta situace nazrávala k vydávání něčeho, co by mělo přesah i do, řekněme, normální společnosti,“ uvádí historik a redaktor Lidových novin Petr Zídek.

I proto se celou dobu snažili, aby list mohl vycházet legálně. „Od počátku se redaktoři pokoušeli hrát se systémem takovou hru, jakože chtějí vydávat legální časopis, takže si korespondovali s příslušnými úřady a říkali jim: my tady vydáváme tohle periodikum a chceme ho vydávat dál, pomozte nám ho zlegalizovat,“ vysvětluje Zídek.

To se ale podařilo až v prosinci 1989, kdy vyšlo první opravdu svobodné číslo. „My jsme si psali, co jsme chtěli, i tak, i za komunismu, ale tím, že to bylo už legální, jsme té svobody využívali vrchovatě,“ vzpomíná Ruml.

Radikalizovaly běžnou populaci

Předtím ale stihl list ještě jako samizdat sehrát klíčovou roli. „Lidové noviny velmi výrazným způsobem přispěly k radikalizaci takzvané šedé zóny nebo běžné populace vůči systému, protože přinášely spoustu kritických článků a byly mnohem dostupnější než tehdejší samizdaty,“ shrnuje Zídek.