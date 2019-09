Vondráček kritizuje Senát, že obchází ústavu a zřizuje vyšetřovací komisi. Omyl, namítá Kubera

přehrát video Radek Vondráček a Jaroslav Kubera hosty OVM

Senátní komise má v plánu do konce ledna příštího roku shromažďovat informace týkající se auditních zpráv s cílem zajistit objektivitu jejich posouzení. Ani ministerstvo financí, ani ministerstvo pro místní rozvoj ale komisi zprávy vydat nechtějí. Odvolávají se na to, že Evropská komise žádala ponechat materiály v režimu důvěrné. „Ne že by to bylo tajné, ale není to hotové,“ poznamenal předseda dolní komory Vondráček. „Pan Kubera mluví o době hysterické a tohle je příklad – veškerá informovanost musí být okamžitě. Trpělivě ale vysvětlujeme, že výsledek se veřejnost dozví. Písničkář také nejde na koncert a nemá rozepsanou písničku. Počká, až ji dopíše,“ přiblížil.

Radek Vondráček (ANO) předseda Poslanecké sněmovny „Je to politický tlak na nezávislé vyšetřování.“ Radek Vondráček (ANO) předseda Poslanecké sněmovny

Vondráček kritizuje Senát za ustavení komise. „Senátoři v procesu, kdy má vyšetřovat nezávislá Evropská komise, vyvíjejí politický tlak,“ poznamenal. Upozorňuje také, že Senát de facto vytváří vyšetřovací komisi, na což ale nemá kompetence. „Jestli tady mluví o nějakém pohrdání ústavou, tak ji sami obchází a zřizují si vyšetřovací komisi,“ poznamenal.

Kubera postup Senátu hájí To ale předseda Senátu odmítá. „Není to vyšetřovací komise,“ uvedl Kubera. „Komise chtěla zjistit, jestli jde o střet zájmů, nebo ne. Na to má plné právo podle ústavy,“ dodal. Senát si podle něj může zřídit libovolné komise. „Formálně to můžete nazvat, jak chcete, ale fakticky se to tváří a chová jako vyšetřovací komise a tu může zřizovat jenom Poslanecká sněmovna,“ reagoval Vondráček. Kubera ale zase připomíná, že „kdyby se senátor obrátil na člena vlády, tak je povinen mu dát veškeré informace potřebné pro jeho práci“. „Mají právo požádat o informace, ale nezvolili správnou formu,“ namítá Vondráček. „Forma neodpovídá platnému zákonu,“ dodal.

Jaroslav Kubera (ODS) předseda Senátu „Spor je jenom v tom, že nemáme v jednacím řádu vyšetřovací komise, stejně jako nemáme přátelské kluby se zahraničními parlamenty, které má sněmovna, ale přesto s nimi komunikujeme.“ Jaroslav Kubera (ODS) předseda Senátu

Audity odmítá Babiš i Agrofert Senátní komise nicméně neplánuje v činnosti polevit. Její předseda Zdeněk Nytra (ODS) se chce obrátit přímo na Evropskou komisi se žádostí o zpřístupnění auditních zpráv. Dvě předběžné auditní zprávy dorazily do Česka na konci května a na začátku června. V první z nich komise dospěla k závěru, že Babiš má dál vliv na společnost Agrofert a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Odkaz Ministerstvo poslalo Bruselu odpověď na audit k údajnému střetu zájmů premiéra Babiše

Babiš, který kvůli zákonu o střetu zájmů Agrofert převedl do svěřenských fondů, označil audit za pochybný a za útok na Českou republiku. Rovněž odmítl, že by Česko muselo vracet dotace. Poté, co dorazila druhá zpráva, Státní zemědělský intervenční fond oznámil, že nebude Agrofertu proplácet dotace od února 2017, kdy Babiš firmu do svěřenských fondů vložil. Holding uvedl, že oba návrhy auditů Evropské komise vnímá jako neprofesionální.

Stáhněte si Otázky Václava Moravce z 1. 9. 2019

106.83 MB

Odkaz Podcasty ČT24 na SoundCloudu

Odkaz Podcasty ČT24 v iTunes