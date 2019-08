Ministerstvo odpovídá evropským auditorům na zprávu o Babišovi. Rozporujeme každou větu, říká Dostálová

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo odpověď na předběžnou zprávu auditorů Evropské komise. Podle ministryně Kláry Dostálové (za ANO) je česká reakce hotová a posílají ji do Bruselu. Podle evropských auditorů je premiér Andrej Babiš (ANO) ve střetu zájmů, on a ministryně to popírají. Odpověď českých úřadů auditoři v Bruselu zpracují a připraví konečnou zprávu.