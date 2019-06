Dotace Agrofertu stát posílal i přes četná varování. Úřady podle auditorů žádosti nedostatečně prověřovaly

Na návrhy auditních zpráv, které dorazily do Česka, reagoval emotivně premiér Babiš, ale nejen on. Silná slova včetně těch o možných právních krocích zazněla také z úst ministra životního prostředí a místopředsedy ANO Richarda Brabce. A právě on figuruje i ve dvou z projektů, na které dostaly firmy Agrofertu dotace, ale podle auditorů jim byly přiznány chybně.

Lovochemie: Dobře známá inovace

V jednom případě jde o 50 milionů na výrobní linku pro společnost Lovochemie. Šlo o dotaci na inovaci, jenže podle návrhu auditní zprávy o inovaci nešlo, protože Lovochemie chtěla vyrábět produkt, který v té době již vyráběla společnost Duslo, která rovněž patřila Agrofertu.

„Vzhledem ke skutečnosti, že stejnou výrobní linku, jaká měla být předmětem inovací popsaných v projektové žádosti, v té době již vlastnila jiná společnost skupiny Agrofert a že tato linka již vyráběla produkty, jichž se měla týkat inovace popsaná v projektové žádosti, dospěli auditoři k názoru, že projekt nezavádí žádné inovace doložitelné existencí prototypu nebo vzorku produktu. Tudíž nebyla splněna vylučovací binární kritéria a projektová žádost měla být pro nezpůsobilost vyřazena z dalšího hodnocení,“ stojí v návrhu zprávy.

Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka závěr auditu jednoznačně odmítl. „Takové produkty Duslo nevyrábělo, nevyrábí a nemá vhodnou technologii pro jejich výrobu ani vhodnou základní surovinu,“ tvrdí.

Podle agrárního analytika Petra Havla je ale v takových případech často obtížné rozpoznat, co je a co není inovace. „Zdánlivě malý detail inovací být může, na druhou stranu třeba rozsáhlá rekonstrukce závodu inovací být nemusí,“ shrnul.