Šmarda mě překvapil, říká místopředseda ČSSD Veselý. Z vlády by měl podle něj odejít Babiš

Místopředseda strany Ondřej Veselý v pořadu Interview ČT24 připustil, že ho Šmarda překvapil. „Tu informaci jsem věděl asi o dvě hodiny dříve, než ji prohlásil do médií, nicméně překvapení to pro mne a předpokládám, že i pro mé kolegy spolustraníky rozhodně bylo,“ uvedl.

Šmardovo rozhodnutí lidsky chápe a respektuje, ačkoliv politicky by postupoval jinak. „Musím říct, že když jsem viděl, jak to rozhodnutí komentuje, tak jsem ho lidsky naprosto chápal, říkal to velmi srozumitelně, nicméně, jak říkám, debata se o tom nevadla, bylo to jeho osobní rozhodnutí,“ říká Veselý. „Chápu, že byl po třech měsících poměrně nechutných tahanic z té věci hodně unavený.“

Sám ale přiznává, že předpokládal, že sociální demokracie bude na jeho jménu ve sporu o ministra kultury trvat až do konce. „Kdyby se mnou o tom mluvil, tak se otevřeně přiznám, že bych ho přemlouval, aby to nedělal, nicméně kdyby se tak rozhodl, tak bych se na něj určitě nezlobil, stejně jako se na něj nezlobím teď,“ doplnil Veselý.

Předseda sociální demokracie Hamáček už oznámil, že jméno nového kandidáta oznámí nejpozději ve čtvrtek. „Jan Hamáček dostal mandát od předsednictva mandát pro to, aby tu situaci vyřešil, je to jednoznačně jeho pravomoc a zároveň jeho odpovědnost, je to opravdu jeho rozhodnutí,“ komentuje to Veselý. „Je to plně v kompetenci Jana Hamáčka, nám zatím to jméno nesdělil,“ dodal.

Nejslabší premiér, kritizuje Veselý

Kritické výroky, které ze strany premiéra Andreje Babiše v poslední době zazněly na adresu Michala Šmardy, podle Veselého znamenají, že se i vládní představitelé za ANO musí připravit na ostřejší kritiku ze strany ČSSD. „Za poslední tři měsíce se ukazuje, že nejslabší pozice hnutí ANO, pokud jde o obsazení, je pozice premiéra,“ prohlásil Veselý.

„Osobně bych byl velmi rád, kdyby odešel, ale politická realita je někdy úplně jinde. Nejde jenom o to, že se ukázal jako nejslabší premiér, kterého jsme tady měli od devadesátých let, který na zlatém podnose s růžovou mašličkou předává prezidentovi exekutivní pravomoci, které podle ústavy patří premiérovi a vládě, ale jde také o řadu problémů, které má,“ kritizuje Veselý postup Andreje Babiše vůči prezidentovi Miloši Zemanovi.