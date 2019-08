Hamáček by měl trvat na Šmardovi, zní z většiny krajů. Předsedu ČSSD regiony podporují

Brněnský předseda ČSSD Oliver Pospíšil řekl, že postup vedení ČSSD je správný. „Všichni jsme nuceni se řídit zákony, i kdybychom s některým z nich nesouhlasili. I prezident je povinen dodržovat ústavu,“ uvedl Pospíšil. Ústava podle něj nedává možnost prezidentovi hodnotit odbornost navržených ministrů. „Nejde to ‚okecat‘ tím, že Šmarda je z malého města,“ dodal Pospíšil.

Jihomoravská předsedkyně strany Naděžda Křemečková už ani nechtěla situaci komentovat. Komentář neposkytli ani karlovarští představitelé.

Také podle Jiřího Říhy z královéhradecké ČSSD má Hamáček trvat na Šmardovi. Podle něj je předseda strany ve složité situaci, kdy se prezident snaží ČSSD uškodit. „Na tahu je premiér, který by měl jednat, měl by prezidenta dotlačit k tomu, aby ctil ústavu,“ řekl Říha, podle kterého by měla sociální demokracie vládu opustit.