Zeman by měl respektovat ústavu, reaguje opozice. Podle Rakušana je na stole kompetenční žaloba

„Kdyby nešlo o zájmy státu, bylo by možné s nadsázkou říci, že pokračuje oblíbená zábava Miloše Zemana – letní grilování sociální demokracie. Ale protože jde o zájmy státu, pak je třeba říci, že to je neobhajitelné chování pana prezidenta. Prohlubuje dále ústavní krizi,“ uvedl Jiří Pospíšil.

Šéf lidovců pak upozorňuje, že je ministerstvo v době vrcholících jednání o rozpočtu bez šéfa. „Ústava hovoří jasně. KDU-ČSL opakovaně vyzývá všechny ústavní činitele, aby respektovali ústavu a ústavní zvyklosti. Bohužel to znamená pro resort kultury pokračující nestabilitu, a to mu v době vrcholícího jednání o rozpočtu určitě neprospívá. Zodpovědnost padá na slabého premiéra Babiše, prezidenta i sociální demokracii,“ reagoval Marek Výborný.

„Oba i přes první silná gesta pouze akceptovali nové a nové termíny, a pak odjeli na dovolenou. Doufám, že na ní měli oba dva předsedové čas přemýšlet o dalším postupu k naplnění ústavy. Jsme stále v parlamentní demokracii. Na to by neměla vládní koalice zapomínat,“ reagoval Bartoš.

Podobně jako Rakušan se vyjádřil i statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka. Podle něj by měl premiér Andrej Babiš (ANO) podat kompetenční žalobu na prezidenta, nebo ho přimět, aby změnil názor na Šmardovo jmenování. Pokud by se to nestalo, měli by ministři ČSSD podle Onderky podat demise.

„Kdyby podali sociálnědemokratičtí ministři demise, pak by měl Andrej Babiš podle koaliční smlouvy, pokud ji myslel vážně, dát demisi celé vlády,“ dodal Onderka.