Jsme mimo ústavu, přímá volba prezidenta byla chybou, míní poslanec Benda

Do hluboké ústavní krize ale kvůli vakuu v čele resortu kultury podle Bendy Česko neupadlo. „Od roku 2013 se pohybujeme v nekonečném souboji prezidenta Zemana s českou ústavou a s tím, co on si představuje jako přímo zvolený prezident, že s ústavou může dělat,“ upřesnil Benda. Střetů o výklad základního zákona už podle něj proběhlo několik, například jmenování úřednické vlády Jiřího Rusnoka navzdory tomu, že ve sněmovně existovala většina.

Zda je Miloš Zeman v konfliktu s ústavou, budou řešit i čeští poslanci. Sněmovní výbor, kterému Benda předsedá, se totiž má v prvním zářijovém týdnu zabývat senátní žalobou na prezidenta. „Já sám za sebe si nejsem jist, jestli toto vytyčování pozic, které jsme zažili už mnohokrát, je na úrovni velezrady tak, jak ji definuje ústava,“ uvedl poslanec.

Nápadů, jak zlepšit českou ústavu, už Benda za dvacet let zaregistroval mnoho, naštěstí podle něj ale až na jedinou výjimku žádný neprošel. „Znovu a znovu se kaji, je to i moje vina, že prošla přímá volba prezidenta, která nepatří do českého ústavního systému. Byl to jenom tlak veřejnosti a pocit z toho, že co se dělo ve Španělském sále. Proto se uměle řeklo, že dáme přímou volbu prezidenta,“ tvrdí Benda. Správným řešením by podle něj bylo vrátit se k volbě nepřímé, nyní ale chybí síla a vůle takový krok učinit.

ODS chce být lídrem a je ochotna hledat kompromis

Předseda ústavně právního výboru se také vyjádřil k úvahám o spojení současné parlamentní opozice. Mluvit o čtyřkoalici je podle poslance ODS předčasné, spolupráce opozičních stran je ale žádoucí, zejména kvůli tomu, že volební systém zvýhodňuje vítěze, a naopak poškozuje menší strany. „Není možné, aby hlasy takto zbytečně propadávaly. Rozdrobenost je mimořádně nešťastná,“ říká Benda.