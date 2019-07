Jourová v Bruselu obstála a má šanci dosáhnout na požadované portfolio, soudí Fischer

Česká nominantka do nové Evropské komise Věra Jourová není v Bruselu neznámou figurou, jako eurokomisařka obstála a má šanci dosáhnout na některé z portfolií, o něž Praha jeví zájem. V Interview ČT24 to prohlásil senátor a někdejší diplomat Pavel Fischer (nestr.). Česko už deklarovalo, že by rádo zodpovídalo za oblast vnitřního trhu, obchodu nebo digitální ekonomiky.