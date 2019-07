Babiš do nové Evropské komise navrhne Jourovou. Podle premiéra se osvědčila

Premiér Babiš označil minulý týden za favoritku na českou nominaci Jourovou, která měla v končícím pětiletém období na starosti spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost příležitostí mužů a žen.

„Myslím si, že už tím, že je žena, ale i tím, že byla úspěšná, bychom mohli mít šanci získat nějaké ekonomické portfolio. Je samozřejmě otázka, jaké,“ uvedl Babiš krátce před odletem do Bruselu. O Jourové jako kandidátce Česka do Komise prý už hovořil s von der Leyenovou telefonicky.

Dříve prohlásil, že je připraven von der Leyenové předložit na výběr dvě jména, neboť to podle něj byl požadavek nastávající předsedkyně Komise. V této souvislosti se mluvilo o europoslankyni za ANO Ditě Charanzové. „Šlo jí o to (von der Leyenové, pozn. red.), aby tam byly hlavně ženské nominace. U nás ale bude určitě jen jedna nominace. To jsme si vysvětlili a už to není na stole,“ uvedl premiér.