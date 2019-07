Žně jsou v plném proudu: úroda ozimů špatná nebude, řepku poškodilo sucho

Odhady letošních výnosů z obilovin jsou alespoň podle Českého statistického úřadu o něco vyšší než loni. S výrazným propadem zatím počítá jen u řepky, a to o víc než deset procent. Její sklizeň ale začala jen ve třech krajích.

Třeba v Hodkovicích u Prahy zaseli ozimý ječmen na více než 140 hektarech. A všechen už mají sklizený pod střechou. „Očekávali jsme lepší výnos vzhledem k průběhu jara poté, co napršelo, ale v posledním období bylo velké teplo a uschlo to,“ řekl František Němec, agronom z Agro Jesenice.

„Přišel červen, přišlo sucho a tropické dny, kdy bylo 35 i 38 stupňů, takže porosty zaschly a úroda je podstatně horší, než jsme předpokládali. A je to i horší, než uváděl statistický úřad,“ uvedl viceprezident Agrární komory Josef Kubiš.

Zemědělci upravují svá očekávání až přímo při sklizni. Úspěšnost jsou schopni říct, až když vjedou do polí, vidí kvalitu zrna a úrodu zváží. Zatím se shodují, že úroda ozimů špatná nebude. Ostatní plodiny ale poškodilo sucho.

V Bulharech na jižní Moravě jsou už skoro v polovině sklizně. A to i přes to, že začali později než obvykle – paradoxně kvůli dešti. I tam ale úrodu poškodilo sucho. „Mysleli jsme si, že ta úroda bude podstatně větší, ale bohužel nás to zklamalo. Některá ta zrnka jsou tady úplně zaschlá,“ řekl Antonín Osička, předseda Zemědělského družstva Bulhary. Navíc úrodu likvidují hraboši, kteří se přemnožili a někde snědli a zničili až polovinu obilí na poli.