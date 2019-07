Archeologové konečně znají přesnou polohu Juditina mostu. Pomohl jim sonar i podvodní dron

Juditin most stál pár desítek metrů vedle dnešního Karlova mostu. Jednalo se o první kamenný most v českých zemích. V roce 1342 byla ale část mostu stržena povodní a byl opraven pouze provizorně. O patnáct let později začala výstavba Karlova mostu. Poslední oblouk Juditina mostu stojí na břehu řeky ve vodním tunelu na staroměstském břehu.