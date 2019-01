Co vydá dno Vltavy? Potápěči v řece pátrají po základech Juditina mostu

Byl postavený mezi lety 1158 a 1172 a stal se tak nejstarším kamenným mostem v českých zemích a jedním z nejstarších severně od Alp. Dříve stál na jeho místě dřevěný most. Podle svatováclavské legendy to mohlo být v první polovině 10. století. V roce 1342 strhla Juditin most povodeň. Jeho zbytky jsou vidět například ve sklepích domů v ulici U Lužického semináře nebo v budově řádu Křižovníků na Křižovnickém náměstí.