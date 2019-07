Po kousnutí klíštětem na invalidní vozík. Lidé podle epidemiologa podceňují encefalitidu, pomáhá jen očkování

Varoval přitom, že nakazit klíšťovou encefalitidou se lze stále častěji i v pozdních měsících roku, kdy to již nebývalo obvyklé. „Kdysi byla klíšťová encefalitida jaro-letní nákaza. Dnes, jak se mění počasí, klima, tak se to přesouvá na podzim,“ podotkl Maďar.

„Velká část lidí, každý druhý, si myslí, že na klíšťovou encefalitidu fungují antibiotika. To znamená, zaměňují to s lymskou boreliózou. V tom je problém, protože na klíšťovou encefalitidu lék nemáme,“ poukázal epidemiolog a odborník na cestovní medicínu Rastislav Maďar.

Klíšťová encefalitida má dvě fáze. Ta první je podobná viróze a lékaři ji nerozpoznají. I kdyby se jim to však podařilo, nic by tím nezměnili vzhledem k tomu, že lék na encefalitidu není. Druhá fáze se objevuje jen u některých pacientů, je však o to závažnější. Virus se dostane do mozku nebo centrálního nervového systému a vyvolá zánět tam. Následky mohou být i trvalé.

„Do nemocnice se pacient často dostává v rané fázi druhého stádia s tím, že dvojitě vidí nebo má závratě. A z nemocnice odjíždí na invalidním vozíku po několikatýdenním pobytu na jednotce intenzivní péče, protože medicína nedokáže virus z hlavy dostat a jenom tlumíme to, co virus vyvolává. Vždy jsme o krok za ním,“ varoval Rastislav Maďar.