Hnutí ANO opětovně oslabilo. Příznivci přibyli Pirátům i SPD

I v případě dalších stran agentura upozorňuje, že byl sběr dat květnové vlny do jisté míry ovlivněn probíhající kampaní a následnými volbami do Evropského parlamentu.

Více než polovina respondentů, konkrétně 58 procent, deklarovala, že by se určitě zúčastnila voleb do Poslanecké sněmovny v případě, že by se konaly v době průzkumu. Dalších 15 procent by se jich spíše zúčastnilo. Na opačné straně stojí přibližně čtvrtina obyvatel, která by se určitě nebo spíše voleb nezúčastnila.