Lepší ochranu hranic nebo dohled nad vzdušným prostorem má zajistit nově otevřené centrum

„Česká republika dlouhodobě prosazuje lepší ochranu vnějších hranic, to je podle mého názoru základním předpokladem pro to, abychom uchovali jednu z hlavních svobod, které máme v Evropě, a to je volný pohyb osob,“ řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Efektivní ochrana hranic se podle něj bez spolupráce mezi jednotlivými aktéry a bez sdílení informací neobejde.

Nové pracoviště provozuje a spravuje například systém hraniční kontroly, dohled nad vzdušným prostorem České republiky nebo specifický datový sklad s navazujícími analytickými funkcemi.

Mezi stěžejní činnosti centra patří operativní spolupráce s Evropskou pohraniční a pobřežní stráží Frontex a provoz Evropského systému ostrahy hranic Eurosur, který poskytuje aktuální informace o vzdušné, vodní i zemské hranici.

Centrum vzniklo na základě nařízení Evropského parlamentu a rady, řekl náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. „Není to nic, co by bylo českou specialitou, je to koordinovaná aktivita Evropské unie,“ dodal Vondrášek.