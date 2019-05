Vysokorychlostní tratě se začnou stavět za sedm let, slíbil šéf SŽDC ministrovi

První úseky vysokorychlostních tratí v Česku se začnou stavět v roce 2025. Půjde o nové spojení Ostravy s Přerovem a také o výjezd z Prahy směrem na východ do Běchovic, kde pak naváže trať dále do Brna. Po jednání s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem (za ANO) to slíbil generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří Svoboda. Zdůraznil, že je to dřívější termín, než se kterým SŽDC dříve počítala, a umožní to dohoda o převzetí francouzských technických norem pro vysokorychlostní železnici.