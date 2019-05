Pomalá cesta k českým rychlovlakům: na dvě tratě vznikají studie, třetí se projektuje

Cesta vlakem z Prahy do Brna je dnes totiž značně zdlouhavá. Jede se skoro přesně dvě a půl hodiny, tedy asi o půl hodiny déle než autem (nebo srovnatelně s autem, když to se zasekne v zácpě na D1), a to i přesto, že průměrná rychlost 103 km/h je s autem jedoucím po dálnici srovnatelná.

Zatímco však auto ujede po dálnici 200 kilometrů, železniční trať je o pětinu delší, protože nevede přes Vysočinu, nýbrž přes Pardubice, Svitavy a Blansko. Je to dědictví předků, neboť trasa údolím Svitavy z Brna do Svitav a napojení na již existující trať z Olomouce do Prahy u Třebové bylo v polovině 19. století logické na rozdíl od složitého překonávání Českomoravské vrchoviny.

V minulém století sice vzniklo i železniční spojení Praha–Brno přes Vysočinu, ale tato trať je oproti té přes Třebovou ještě o dva kilometry delší. Několikrát si výrazně zajíždí – zejména mezi Golčovým Jeníkovem a Havlíčkovým Brodem, kdy jede přes Světlou nad Sázavou, a mezi Žďárem nad Sázavou a Tišnovem, kde trať zajíždí na jih až k Osové Bytýšce, a zase se vrací na sever. V důsledku tudy jezdí rychlíky o rovnou hodinu déle než po koridoru přes Třebovou.

Pro konvenční vlaky tedy zůstane dvě a půl hodiny patrně již nadobro maximem možného. Nanejvýš by mohly ušetřit zhruba deset minut, pokud vznikne přeložka pomalého úseku u Chocně a zrychlí-li průjezd třebovským uzlem po jeho modernizaci.

/*json*/{"map":{"lat":49.782515075878344,"lng":15.450829390413901,"zoom":7,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.01770800161363,"lng":15.889518357760267,"type":"1","description":"trasa Praha – Pardubice – Česká Třebová – Brno (I. tranzitní železniční koridor)"},{"lat":49.551001324113116,"lng":15.950756828011777,"type":"1","description":"trasa Praha – Havlíčkův Brod – Brno"},{"lat":49.718629071475576,"lng":14.852467580339635,"type":"1","description":"vysokorychlostní trať"}],"polylines":[{"path":[{"lat":50.0822171650441,"lng":14.455477141589654},{"lat":50.074285493311734,"lng":14.730135344714654},{"lat":50.07075988467036,"lng":14.860597991199029},{"lat":50.088595160393744,"lng":15.042526467895527},{"lat":50.02776023122031,"lng":15.200454934692402},{"lat":50.029524648096356,"lng":15.421554788208027},{"lat":50.04187375132589,"lng":15.571243508911152},{"lat":50.03305328739101,"lng":15.759384378051777},{"lat":49.9853947785461,"lng":16.115066751098652},{"lat":49.995106826347836,"lng":16.226303323364277},{"lat":49.972147916171416,"lng":16.402084573364277},{"lat":49.90055182519004,"lng":16.455642922973652},{"lat":49.825386114785715,"lng":16.491972816166026},{"lat":49.7562337116727,"lng":16.47137345093165},{"lat":49.54818382857858,"lng":16.571623695072276},{"lat":49.36160922222038,"lng":16.6444081189004},{"lat":49.19586660817181,"lng":16.610075843509776}],"strokeColor":"#00ff00","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"},{"path":[{"lat":50.07811502015016,"lng":14.455802537447767},{"lat":50.069741945123816,"lng":14.731834031588392},{"lat":50.066216002432604,"lng":14.860236741549329},{"lat":50.083843123819065,"lng":15.040137864596204},{"lat":50.023002165542565,"lng":15.198066331393079},{"lat":49.959433688687355,"lng":15.300376512057142},{"lat":49.91111683275383,"lng":15.391088355155262},{"lat":49.81462465512302,"lng":15.472112525077137},{"lat":49.664636314125495,"lng":15.404821265311512},{"lat":49.60415513534149,"lng":15.583349097342762},{"lat":49.57457222134547,"lng":15.741908853352243},{"lat":49.56032180100816,"lng":15.947902505695993},{"lat":49.389886082335515,"lng":16.104457681477243},{"lat":49.325484095645606,"lng":16.201274698078805},{"lat":49.36574521986839,"lng":16.310451333820993},{"lat":49.347855454074974,"lng":16.4206579378249},{"lat":49.298338627727986,"lng":16.53120786458271},{"lat":49.195915693416616,"lng":16.610515420735055}],"strokeColor":"#0000ff","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"},{"path":[{"lat":50.06325930301345,"lng":14.453924100427798},{"lat":50.04915207054432,"lng":14.865911405115298},{"lat":49.94498310743011,"lng":15.244939725427798},{"lat":49.60976871863134,"lng":15.607488553552798},{"lat":49.410028129207305,"lng":15.676153104334048},{"lat":49.19152496811486,"lng":16.5962580848028}],"strokeColor":"#ff0000","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"},{"path":[{"lat":50.062239591575754,"lng":14.453775386329085},{"lat":49.78107395055805,"lng":14.684488276954085},{"lat":49.41002638299008,"lng":15.676131556982341}],"strokeColor":"#ff0000","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"}],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

S podobnými problémy jako ve směru Praha–Brno se musí železnice potýkat i ve směru z Prahy na sever do Drážďan. Z Prahy do Ústí nad Labem cesta docela odsýpá, i když mezi Prahou a Kralupy a mezi Lovosicemi a Ústím se stáčí podél řek, navíc skutečnost, že vlaky jedou z Lovosic až do Drážďan labským údolím, znamená, že si také značně zajíždějí. Jízdní doba tak činí zhruba dvě a čtvrt hodiny oproti zhruba dvěma a půl hodinám autem, přičemž trasa je asi o 50 kilometrů delší a průměrná rychlost nižší (jen 83 km/h).

V obou případech by měla vysokorychlostní železnice trasu napřímit a zároveň urychlit, takže jízdní doba klesne více než o hodinu – hluboko pod možnosti aut a dálnic.

/*json*/{"map":{"lat":50.85268266851032,"lng":13.901031044328192,"zoom":9,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.895294218104844,"lng":14.22174475034899,"type":"1","description":"současná trasa údolím Labe"},{"lat":50.80063478144759,"lng":13.88935807069538,"type":"1","description":"přibližná trasa vysokorychlostní tratě"}],"polylines":[{"path":[{"lat":50.65989385865693,"lng":14.044367885531301},{"lat":50.66174376206693,"lng":14.054839229525442},{"lat":50.66348478106224,"lng":14.06410894388091},{"lat":50.66446407588075,"lng":14.081275081576223},{"lat":50.66462235204153,"lng":14.091559184513017},{"lat":50.667560104053344,"lng":14.101858867130204},{"lat":50.67256473969943,"lng":14.106837047061845},{"lat":50.6772425036154,"lng":14.114561809024735},{"lat":50.678656619538366,"lng":14.122801555118485},{"lat":50.67735128327604,"lng":14.130869639835282},{"lat":50.67321747892945,"lng":14.135847819766923},{"lat":50.66995369201246,"lng":14.139967692813798},{"lat":50.66919210908075,"lng":14.147177470645829},{"lat":50.66988574585008,"lng":14.154902363406677},{"lat":50.67325832663758,"lng":14.164515400516052},{"lat":50.68087294037954,"lng":14.166918659793396},{"lat":50.684897308579046,"lng":14.175845051394958},{"lat":50.68794254698781,"lng":14.189062977420349},{"lat":50.69305375284705,"lng":14.197474384891052},{"lat":50.69833816607324,"lng":14.198530021250122},{"lat":50.70453541704903,"lng":14.194238486826293},{"lat":50.71268844689717,"lng":14.193551841318481},{"lat":50.725839012853875,"lng":14.184797111093872},{"lat":50.72964857964457,"lng":14.183777209723303},{"lat":50.73605897945075,"lng":14.180000659430334},{"lat":50.74844269059119,"lng":14.181545611822912},{"lat":50.75528491542143,"lng":14.187897082770178},{"lat":50.75941148811231,"lng":14.195965167486975},{"lat":50.777492944879825,"lng":14.202659961188147},{"lat":50.78216024450197,"lng":14.207294818365881},{"lat":50.78585033767738,"lng":14.211243030035803},{"lat":50.789648658803536,"lng":14.225662585699865},{"lat":50.79453176108244,"lng":14.232185718024084},{"lat":50.79973984124802,"lng":14.234073993170568},{"lat":50.80417502632468,"lng":14.233343694939776},{"lat":50.80883966249535,"lng":14.229052160515948},{"lat":50.81578151434532,"lng":14.220984075799151},{"lat":50.82044499162061,"lng":14.221670721306964},{"lat":50.833998967088114,"lng":14.226820562615558},{"lat":50.83811859566492,"lng":14.223558996453448},{"lat":50.842351894283304,"lng":14.217207525506183},{"lat":50.8471211035192,"lng":14.214804266228839},{"lat":50.8506976905131,"lng":14.216349218621417},{"lat":50.86965985696285,"lng":14.231283758416339},{"lat":50.877675824827676,"lng":14.235060308709308},{"lat":50.88709824006719,"lng":14.232657049431964},{"lat":50.896951830936906,"lng":14.220297430291339},{"lat":50.901065900247964,"lng":14.212057684197589},{"lat":50.90615385159178,"lng":14.193174932732745},{"lat":50.91264830064672,"lng":14.160730932488605},{"lat":50.92102225989509,"lng":14.131001197951832},{"lat":50.92816382200446,"lng":14.107998573440113},{"lat":50.92783922932796,"lng":14.100617134231129},{"lat":50.92524240637497,"lng":14.093579017776051},{"lat":50.920914045977426,"lng":14.085811511673683},{"lat":50.9193990247036,"lng":14.077571765579933},{"lat":50.91972367627217,"lng":14.069675342240089},{"lat":50.922320807276,"lng":14.060748950638526},{"lat":50.928380215863804,"lng":14.054569141068214},{"lat":50.93357336649117,"lng":14.056972400345558},{"lat":50.93757602436726,"lng":14.068988696732276},{"lat":50.942010999625765,"lng":14.077915088333839},{"lat":50.94687816847078,"lng":14.082721606888526},{"lat":50.953258795616456,"lng":14.081691638626808},{"lat":50.95671910838344,"lng":14.076198474564308},{"lat":50.95769227492597,"lng":14.068817035355323},{"lat":50.95650284638402,"lng":14.055084125199073},{"lat":50.95715162936293,"lng":14.045127765335792},{"lat":50.9539076238865,"lng":14.033111468949073},{"lat":50.95174482775932,"lng":14.024528400101417},{"lat":50.94774338958545,"lng":14.01697529951548},{"lat":50.94449872736636,"lng":14.012168780960792},{"lat":50.94341712296613,"lng":14.005130664505714},{"lat":50.945904775466886,"lng":13.997920886673683},{"lat":50.94990637191556,"lng":13.989907148676934},{"lat":50.952393677165595,"lng":13.981495741206231},{"lat":50.9584491681465,"lng":13.973599317866388},{"lat":50.96212533127433,"lng":13.960896375971856},{"lat":50.96363896096383,"lng":13.948021772700372},{"lat":50.96417953104469,"lng":13.939782026606622},{"lat":50.96212533127433,"lng":13.926392439204278},{"lat":50.95942229845688,"lng":13.910256269770684},{"lat":50.959638546869286,"lng":13.901501539546075},{"lat":50.961368497936675,"lng":13.89240348656756},{"lat":50.967314713475204,"lng":13.881932142573419},{"lat":50.977691738874675,"lng":13.86493766625506},{"lat":50.99780972594015,"lng":13.831552020099934},{"lat":51.01287964925972,"lng":13.805993004747961},{"lat":51.019575166703305,"lng":13.795006676622961},{"lat":51.02616174843677,"lng":13.775608941027258},{"lat":51.03523026387848,"lng":13.748353865224317},{"lat":51.040411476043346,"lng":13.732389357167676}],"strokeColor":"#0000ff","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"},{"path":[{"lat":50.65765590602054,"lng":14.039356713206644},{"lat":50.655261691115875,"lng":14.0039944695543},{"lat":50.65015434894669,"lng":13.993535082510562},{"lat":50.65080739975062,"lng":13.988385241201968},{"lat":50.657228582465166,"lng":13.98435119884357},{"lat":50.66558185402237,"lng":13.980401298093284},{"lat":50.67259936882356,"lng":13.972161551999534},{"lat":50.675591013552655,"lng":13.96452262072512},{"lat":50.74965270536563,"lng":13.90438886320078},{"lat":50.777449088303634,"lng":13.887222725505467},{"lat":50.932406128865274,"lng":13.899239021892186},{"lat":50.960958810383076,"lng":13.888939339274998}],"strokeColor":"#ff0000","strokeOpacity":null,"strokeWeight":"8"}],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Totéž lze říci i o prodloužení pražsko-brněnské rychlodráhy směrem na Přerov a Ostravu. To by mělo vzniknout ve dvou krocích. Modernizace trati Brno–Přerov, po které dnes trvá vlakům cesta zhruba 80 minut, by měla přinést zkrácení jízdní doby na 30 minut, tedy skoro trojnásobné zlepšení.

Vysokorychlostní trať do Ostravy pak zrychlí jízdu ještě asi o dvacet minut oproti současnému stavu. Z Prahy do Ostravy by pak měly rychlovlaky dojet za dvě nebo dvě a čtvrt hodiny oproti nynějším třem až třem a půl hodinám.