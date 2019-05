Platy lékařů jsou na průměru EU, pochlubilo se ministerstvo. Za pět let vzrostly o třetinu

Ministr Vojtěch ale připustil, že by růst platů mohl polevit, aby bylo i na modernizace nemocničních areálů a medicínský rozvoj. „V posledních letech šly do platů téměř veškeré peníze a již nezbylo na rozvoj nemocnic,“ uvedl.

Průměrná mzda lékaře loni stoupla meziročně o osm procent na 77 944 korun, sester o dvanáct procent na 38 500 korun. Růst by měl pokračovat i letos. Podle ÚZIS dosáhne v případě lékařů 84 tisíc a u sester 43 tisíc korun. Platí přitom, že vyšší jsou platy v nemocnicích zřizovaných ministerstvem zdravotnictví.

Posledních pět let jejich mzdy značně rostly – u lékařů téměř o třetinu, u sester o dvě pětiny – a výrazně nyní přesahují průměrnou mzdu. „Jsme svědky skutečně nebývalého růstu platů ve zdravotnictví. Platy ve zdravotnictví jednoznačně rostou nejrychleji ze všech segmentů ekonomiky,“ podotkl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podle údajů Evropského statistického úřadu (Eurostat) z roku 2016 činil průměr Unie u sester asi 107 procent průměrné mzdy dané země, české sestry měly 110 procent, loni již 121 procent. U lékařů byl průměr 240 procent, čeští lékaři měli 220 procent, do minulého roku ale stoupl na 243 procent.

Situace není tak slavná, tvrdí lékařská komora

Podle České lékařské komory je ale zlepšení ve skutečnosti jen částečné. „Kdyby čísla odrážela realitu, nemuselo by být české zdravotnictví závislé na lékařích z Ukrajiny a všichni lékaři by neprchali do zahraničí,“ uvedl prezident ČLK Milan Kubek.

Upozornil také, že jsou průměrné mzdy uváděné včetně přesčasů, kterých lékaři v nemocnicích často slouží i víc, než povoluje zákoník práce. „Pracovníci v nemocnicích reálně odpracovávají ty chybějící úvazky,“ reagoval ředitel ÚZIS Ladislav Dušek.