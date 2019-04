Naše členství v EU nemá žádné nevýhody, říká Špidla. Unie však čelí výzvám, třeba klimatickým

A to, že tohle politici nedělají, je ten důvod, proč málokdo dokáže vyjmenovat české europoslance a proč k evropským volbám chodí jen minimum voličů? Unie není nic absolutního. Je to jenom historicky neobvyklý produkt. Je to velmi zvláštní lidské dílo. Proto je taky obtížné o ní mluvit, protože my většinou používáme pojmy, které už známe. Ale Evropská komise není vláda, protože nemá přímou exekutivní moc. Evropský parlament je parlament a není, protože má omezenější vlastnosti. Evropský prezident není prezident, i když má to jméno. Vždycky to z části je a zčásti není, je to originální dílo a naše běžné politologické úvahy a pojmy na to nestačí. Unie je specifickou formou konfederace. Není ani státem, ani pouhou mnohostrannou smlouvou. To vše ztěžuje pochopení. Nehledě na to, že naši občané málokdy dobře chápou i to, jak funguje český ústavní systém. To je dané tím, že máme špatnou občanskou výchovu obecně. Tak jak potom zprostředkovat něco tak originálního, neklasického, jako je Unie? Přitom EU je do určité míry zázrak. Po válce byla Evropa mrtvá. A prostřednictvím Unie začala znovu existovat jako politický subjekt globálních dějin. Čili my jsme byli svědkem vzkříšení, což je zázrak a ten se neopakuje.

Bez EU klimatické změny nezvládneme

Téma, které se začíná řešit nejen napříč Unií, ale i v Česku, jsou klimatické změny. Ty dopadají i na nás, už teď na přelomu dubna a května je sucho. Může to být šance pro Unii? Mohou být změny klimatu příležitostí lidem lépe vysvětlit, v čem je pro nás členství v EU přínosné? Myslím si, že ano. Víte, každá moc a každá politická konstrukce musí mít svou mystickou legitimitu a v případě EU to byla krev milionů lidí ve světových válkách, dosažení absolutního zla a následné odhodlání nepřipustit žádnou další válku v Evropě. Dnes už ten étos mizí, jak mizí generace, která si válku pamatuje. Ale ta nová legitimita, kterou vytváříme my, je podle mě zachování míru prostřednictvím zvládnutí ekologických a rozvojových otázek, protože civilizace dochází na své ekologické limity. Zásadní bude přeorganizování společnosti, které vyvolávají právě tyto problémy a také nástup umělé inteligence. A teď jsme v období přechodu legitimit: to přináší nejistotu, může to trvat dlouho a navíc budoucnost není nikdy jistá. Ale my už víme, že metoda supranacionality je efektivnější než metoda koordinace jednotlivých států, ukázalo se to na tom, že Unie dokázala udržet nebývalý mír v Evropě. Udržet tento model je naše politická odpovědnost. Bez solidární spolupráce s ostatními klimatické změny vlastními silami nezvládneme. A jakou máte jistotu, že to zvládne Unie? Víte, vždycky existuje nějaká alternativa, ale jde o to, aby dávala šanci životu. Když nezvládneme ekologickou krizi, tak něco bude. Něco určitě. Ta alternativa ale pravděpodobně bude znamenat, že se počet obyvatel sníží na desetinu, civilizace se rozpadne, ovšem příroda, která nás setřese, bude existovat dál a lidský rod pravděpodobně taky. A také je jisté, že pokud se o nějaké hodnoty bojuje, tak existují. A když se o ně přestane zápasit, tak vyvanou, ale dokud o ně budeme bojovat, tak to vždycky nějak dopadne. A já si myslím, že je velká pravděpodobnost, že klimatické změny zvládneme, ale bude k tomu potřeba určitá míra integrace zdrojů. Metoda, kterou spravuje EU, je pro mě klíčový element zvládnutí budoucího vývoje lidstva.

Klimatické změny ale už teď vyhání z domovů tisíce lidí, kteří hledají lepší místo k životu. S tím se taky Evropská unie dokáže vyrovnat? Může a nemusí. Ale v každém případě je Unie momentálně jediný nástroj, který má dostatečnou kapacitu na to, abychom mohli mít aspoň iluzi, že klimatické změny a vše, co vyvolají, zvládneme. Žádný jiný nástroj nám nedává ani tu iluzi. Je to podle mě jedna z cest. A možná jediná cesta. Migranti, uprchlíci a vůbec lidé, kteří do Evropy míří, na druhé straně vyvolávají v některých obyvatelích starého kontinentu odpor, roste nacionalismus. Jak se vypořádá EU s tímhle? Jedině tím, že bude Evropskou unií držící se svých zásad. Protože jak říká Masaryk: Státy se udržují těmi hodnotami, na kterých vznikly. A jestliže tou hodnotou je překonání nacionalismu – což bylo, jen tak se mohla po válce spojit vítězná Francie s poraženým Německem jako rovný s rovným – jestliže hodnotou je rovnost, svoboda, sociální dialog a podobně, tak dodržování těchto principů je jediná metoda, jak se udržet.

Je Rusko hrozba?

Vedle migrační krize je jednota členských států EU ohrožována také Ruskem? Ruskem teda ne. Rusko je příliš slabé a má svých problémů dost. Existenci různých dezinformačních kampaní uznává i Evropská komise, která proti nim chce bojovat. Ale to víte, že ano. Samozřejmě že je Rusko rizikem. Řekl bych, že se to dá jednoduše odvodit od slov Vladimira Vladimiroviče Putina, který řekl, že největším neštěstím 20. století byl rozpad Sovětského svazu, ergo Ruské říše. A bylo-li to největší neštěstí, tak je třeba ho napravit. Myslím, že oni mají představu, že alespoň z části obnoví Ruskou říši. V tom případě jejich skutečným protivníkem, který jim v tom brání, je Evropská unie, ne USA. Ruská federace je ale slabá. Má asi 140 milionů obyvatel a každý rok je jich méně. Její HDP je o něco větší než Holandsko. To je stejné, jako by Brazílie měla ohrozit Spojené státy. To nejde. Rusko samo o sobě nemá kapacitu, ani kulturní, ani vědeckou, ani ekonomickou, aby nás skutečně mohlo ohrozit. Mohou využít nějakou vnitřní, dílčí krizi a zesílit ji, to ano, tam stačí opravdu málo. Ovšem od začátku raného novověku Rusko nikdy nebylo vyspělý stát, nikdy nebylo dominantní. Nedokáží to ani v bezprostřední budoucnosti, jsou příliš nacionalističtí, příliš uzavření do sebe na to, aby se stali prvořadou světovou velmocí. Rusko je v paradoxní situaci. Může vstoupit do globálního zničujícího konfliktu, který by pravděpodobně rozvrátil celý svět - a je taky. Nebo nemůže dělat v zásadě nic. Protože ve všech dalších ohledech je zoufale slabé.

Za protivníka evropských hodnot někteří politici považují také islám. Vy jste byl vždy pro vstup Turecka do EU. Trváte na tom i dnes? Teď chvíli ne, ale jinak je to potřeba. Kdykoliv jsem jednal v Turecku o všech možných věcech právě ve vztahu k EU, tak jsem zjišťoval, že Turecko je velmi podobné Rusku. To znamená, že v některých oblastech najdete velmi chudé a velmi jednoduše žijící obyvatelstvo. Současně má Turecko elity, které jsou opravdu extratřída. Vždy jsem si pak dělal legraci, že musíme postupovat víc jako Turci. Na všech jednáních byli vždy vždycky připravení, měli ohromné kulturní zázemí…

Moje představa je, že stabilizované Turecko jako součást Evropy je v tomhle rozvráceném světě daleko lepší, než Turecko jako součást Blízkého východu. Druhá úvaha je, že pokud dokážeme úspěšně integrovat Turecko, tak se Evropa z regionálního modelu stane globálním modelem. A to by bylo dobré i směrem k ekologii. Ale dnes? Víte, bylo možné integrovat do EU Německo, ale nebylo by možné integrovat Výmarskou republiku. Čili Turecko jako člen Unie je někdy možné, ale ne Erdoganovo Turecko. Nejsou to příliš velké ambice? Má se Unie dívat až k Bosporu, když se jí stále nedaří integrovat Balkán? V politice máte velmi málo situací, kdy si můžete být jistí, že jste něco způsobili přímo vy, protože politika je strašně komplexní a nikdy nevíte, co byl váš vklad. Ale já vím, že můj vklad byl, že Makedonie zahájila rozhovory s Evropskou unií. O to jsem se usilovně snažil a je správné a dobré, aby se s Makedonií jednalo, všechny státy západního Balkánu nakonec vstoupily do EU. Jenže nikdy se nepodaří integrovat západní Balkán bez Srbska. A v případě Srbska nastává tisíc dalších komplikací. Cesta to nebude krátká.

Velké ideje nevyskakují jako Pallas Athéna z hlavy na počkání