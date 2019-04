Špidla: Premiér není ředitelem vlády. Andrej Babiš si to ale pořád neuvědomuje

přehrát video Otázky Václava Moravce s bývalými premiéry o nové vládě Andreje Babiše

Andrej Babiš představil prezidentovi Miloši Zemanovi v úterý návrh své menšinové vlády. Zeman předsedu hnutí ANO jmenuje premiérem ve středu 6. prosince, novou vládu pak týden na to. Její členové by měli být stávající ministři za ANO i nové tváře, mezi které budou patřit odborníci. Fischer: Menšinová vláda bude Babišovi vyhovovat „Vzhledem k politickému naturelu Andreje Babiše, tak jemu minoritní vláda – menšinová, ale jeho – bude vyhovovat, protože bude mít pocit, že ji bude řídit,“ konstatoval Fischer. „Ale o to těžší to bude v parlamentu. Na každý zákon hledat podporu. A tam se bude muset vyjednávat.“ „Moje zkušenost prakticky ve všech pozicích je, že nejefektivnější je systém, který umožňuje produktivní konflikt. Když je něco monotematické, monoideové, tak je efektivita krátkodobá,“ uvedl Vladimír Špidla.

Fakta Menšinová vláda Andreje Babiše Menšinová vláda Andreje Babiše ministerstvo spravedlnosti: Robert Pelikán

ministerstvo kultury: Ilja Šmíd (1952)

– muzikolog, zpěvák, sbormistr a dirigent, v roce 1994 spoluzakládal s Jiřím Bělohlávkem Pražskou komorní filharmonii, v letech 1996–2006 byl i jejím ředitelem, sedm let také vedl Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a působil i jako šéf opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, je spolumajitelem hudební agentury AuraMusica, v současné době spolupracuje se stanicí Vltava Českého rozhlasu a přednáší na Katedře Arts Managementu na VŠE Praha

ministerstvo zahraničí: Martin Stropnický

ministerstvo obrany: Karla Šlechtová

ministerstvo zdravotnictví: Adam Vojtěch (1986)

– poslanec za ANO vystudoval práva a mediální studia, v roce 2005 se zúčastnil soutěže Česko hledá SuperStar, od června 2014 působil na ministerstvu financí jako poradce pro zdravotnictví, sepsal zdravotnickou část programu ANO pro letošní volby a podílel se i na Babišově knize O čem sním, když náhodou spím, za ANO kandidoval jako nestraník, od září 2016 je členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny

ministerstvo financí: Alena Schillerová (1964)

– vystudovala práva, celý profesní život se věnuje daňové problematice, nyní pracuje jako náměstkyně ministra financí pro daně a cla (od ledna 2016), rok a půl vedla odbor právního a daňového procesu Generálního finančního ředitelství

ministerstvo pro místní rozvoj: Klára Dostálová (1971)

– poslankyně za hnutí ANO, vystudovala ekonomii, na královéhradeckém krajském úřadě pracovala jako auditorka, později řadu let vedla krajské Centrum evropského projektování a působila i na několika postech v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod, na ministerstvu pro místní rozvoj pracovala od února 2014 jako náměstkyně, funkce se vzdala po říjnovém zvolení do sněmovny

ministerstvo dopravy: Dan Ťok

ministerstvo životního prostředí: Richard Brabec

ministerstvo práce a sociálních věcí: Jaroslava Němcová (1971)

– vystudovala ekonomii, je členkou ANO, do roku 2006 působila v komerčním sektoru například jako burzovní makléřka ve Všeobecné úvěrové bance, mezi roky 2006 a 2009 byla náměstkyní ředitele Ústřední vojenské nemocnice Praha, poté pracovala tři roky jako náměstkyně vedoucího Úřadu vlády ČR, od listopadu 2014 je náměstkyní ředitele Nemocnice Na Homolce, v říjnu 2016 byla zvolena středočeskou krajskou zastupitelkou a nyní pracuje jako uvolněná radní pro zdravotnictví

ministerstvo průmyslu a obchodu: Tomáš Hüner (1972)

– vystudoval strojní fakultu v Brně, v letech 1984 až 1994 pracoval v Elektrárně Dětmarovice, v letech 1994 až 2002 byl generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Severomoravská energetika, v letech 2004 až 2006 byl manažerem společnosti ČEZ v Bulharsku a pět let působil i jako náměstek na ministerstvu průmyslu, v současnosti je ředitelem divize Energy Management společnosti Siemens Česká republika

ministerstvo školství: Robert Plaga (1978)

– vystudoval finance a veřejnou správu, je členem ANO, od roku 2014 působí jako obecní zastupitel v Brně, v únoru 2015 nastoupil v souvislosti se služebním zákonem jako politický náměstek na ministerstvu školství za ANO, v červenci téhož roku se přesunul na post náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu

ministerstvo vnitra: Lubomír Metnar (1967)

– několik let pracoval u policie, od roku 1992 působil u severomoravské kriminálky, podílel se například na odhalení pachatelů žhářského útoku ve Vítkově, v roce 2011 nastoupil jako bezpečnostní manažer do společnosti Vítkovice, v roce 2013 si ho ministr Martin Pecina přivedl na vnitro jako náměstka, Milan Chovanec (ČSSD) mu svěřil sekci ekonomiky a provozu úřadu, z ministerstva odešel v roce 2014 a vrátil se do Vítkovic, donedávna byl ve vedení hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita, které na webu mimo jiné varuje před „plíživou islamizací evropských zemí“

ministerstvo zemědělství: Jiří Milek (1963)

– majitel zemědělského a potravinářského koncernu Úsovsko, podle serveru Aktuálně.cz byla jeho společnost v roce 2015 čtvrtým největším příjemcem evropských dotací pro zemědělce, firmy se ale Milek chce kvůli funkci ministra vzdát, je mimo jiné členem představenstva Agrární komory ČR, v roce 2013 neúspěšně kandidoval za hnutí ANO do sněmovny

Podle Petra Pitharta spolu ale současní politici neumí vyjednávat. „Osobní vztahy v politice jsou dosti katastrofální,“ komentoval povolební jednání. „Lidé spolu neumí jednat. Vyřizují si to přes televizi, přes média nebo z řečnického pultu. Ale v takové složité situaci se musí pořád mluvit. A tohle odpadlo.“

Schůdnou alternativou by podle něj bylo, kdyby Andrej Babiš řekl, že se nestane premiérem. „A mohlo se znovu jednat za této nové situace. On to neřekl. Možná, že čeká na druhou vládu. Ta první totiž nemůže dlouho přežít,“ konstatoval. Scénář, kdy by nová vláda Andreje Babiše získala důvěru, označil Pithart za katastrofický. „Protože ji zatím nemá, takže to znamená, že by musel vyloupávat jednotlivce. A to už jsme v prostředí korupce, politického přeběhlictví. Je to myslitelné. Vláda, která by takhle začala, je prostě prokletá vláda,“ vysvětlil. Neschopnost stran dohodnout se v povolebním vyjednávání je podle bývalého premiéra Jana Fischera „ozvěnou všeobecně ochabující politické kultury“. Premiér nemůže řídit ministry, shodují se bývalí předsedové vlády Špidla také uvedl, že je zarážející, že si Babiš ani po několika letech ve vládě neuvědomuje ústavní koncepci ČR. „To znamená, že premiér není ředitelem vlády a ministři mu nejsou podmíněni. Ministr má mandát daný tím, že je jmenován, a není podřízen předsedovi vlády.“

„On chce opravdu řídit vládu. Řídit, to je slovo, které do Ústavy vůbec nepatří, je to mimo politiku,“ doplnil Pithart. Stejný názor sdílí i Fischer: „Samozřejmě to je kontradikce, že premiér řídí ministry. To je dokonce neústavní. Andrej Babiš je tímhle limitovaný, on si myslí, že asi ne, ale na to skutečně dojde, protože ústavní odpovědnost těch jednotlivých ministrů je tak veliká, že se ani nemohou nechat řídit, protože by se řítili do velkých problémů.“ Pithart: Babiš spoléhá, že lidé rychle zapomenou, co řekl před měsícem V pořadu Otázky Václava Moravce se hosté také zabývali otázkou, jak se Babišovi podařilo oslovit levicové voliče a oslabit tak volební výsledky tradičních levicových stran. „My teď prožíváme nesmírný růst ekonomiky. Ekonomika kvete v makroekonomickém ohledu. Ale většinou tahle makroekonomická situace také zvyšuje rozdíly – regionální, profesní a tak dále. A ne všude se lidé těší,“ vysvětlil Fischer. Tyto rozdíly popsal i Pithart: „Tohle dělá globalizace, že zvětšuje rozdíly nejen mezi jednotlivci, ale že je zvětšuje vždycky podle nějakých odvětví, regionů, krajů. Nevím, jestli to takhle vidí Andrej Babiš a jeho hnutí. Ti lidi mají pocit, že se na ně všichni vybodli, zapomnělo se na ně.“

Tito lidé podle Fischera dlouhou dobu volili levici, ale nepocítili žádnou změnu, díky které by se jim dařilo lépe. „A Andrej Babiš svou rétorikou, která se nezměnila doleva, pokračuje v tom svém populistickém, co lidé chtějí slyšet. A tak se zkrátka přesunou. V pevné víře, v tohoto politika, který ani náhodou není levicový, mu ty hlasy dají,“ řekl. Hnutí ANO má přitom ve svém programovém prohlášení řadu levicových témat. Podle Fischera s Pithartem jsou ale jednotlivé body často neslučitelné či těžce splnitelné samy o sobě. „On může říkat cokoli – doprava, doleva. On necítí povinnost, aby ta jeho prohlášení do sebe nějakým způsobem zapadala. Je protichůdný a spoléhá prostě na to, že lidé rychle zapomenou, co řekl před měsícem,“ konstatoval Pithart.