„Nemůžeme zůstat sami.“ Před 15 lety Klaus a Špidla podepsali vstup do EU

„Prezident Klaus nejen že podepisoval tu smlouvu, ale jeho vláda byla ta, která podávala žádost o vstup České republiky do Evropské unie,“ připomněl Ivo Šlosarčík z Katedry evropských studií FSV Univerzity Karlovy, který byl hostem Studia 6. Zároveň ale upozornil, že samotné vyjednávání o vstupu pak vedly kabinety Miloše Zemana a Vladimíra Špidly.

„Nevím, jaký je bezprostřední postoj pana prezidenta, ale v každém případě, podepisuje-li tuto dohodu, tak se s ní nepochybně ztotožňuje,“ prohlásil v Aténách Špidla. „Evropa má už ohromnou zkušenost s jednotou v mnohosti a myslím, že obě tyto myšlenky platí současně. Pokud by se pokoušela stírat národní rozdíly, byla by slabší,“ doplnil tehdy.

Členství v klubu

Smlouvu za českou delegaci nakonec podepsali hned čtyři signatáři, kromě prezidenta a premiéra také tehdejší ministr zahraničí Cyril Svoboda a hlavní vyjednavač a velvyslanec v Evropské unii Pavel Telička.

„Jednání byla velice asymetrická. Bylo velmi jasné, že Česká republika chce vstoupit do Evropské unie a je pro to ochotna udělat velmi mnoho. A vyjednavači na straně Evropské unie si to velmi dobře uvědomovali. Ta jednání nebyla jednání dvou rovnocenných partnerů, ale spíše jednání člena klubu a žadatele o členství v klubu,“ glosuje Ivo Šlosarčík.

Skutečně tvrdá jednání podle Šlosarčíka začala paradoxně až po podpisu přístupové smlouvy, kdy se začalo vyjednávat o tom, jak budou vypadat podmínky během českého členství.

Hranice dále na východ

Evropské společenství se v té době značně rozrostlo a posunulo svou hranici výrazně dále na východ. Kromě Česka byla v desítce přistupujících států celá visegrádská čtyřka, tedy také Slovensko, Maďarsko a Polsko, a dále Estonsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko, Malta a Kypr. Naprostou většinu nováčků tak tvořily země bývalého východního bloku.

Podepsanou přístupovou smlouvu musel ratifikovat i parlament a politické rozhodnutí měli potvrdit také čeští občané. K urnám 13. a 14. června 2003 přišlo přes 55 procent oprávněných voličů, kteří zařazení Česka do struktur Evropské unie jednoznačně podpořili. Pro se tehdy vyjádřilo 77,33 procenta lidí, odpůrců bylo pouze 22,67 procenta. O rok později, prvního května 2004, se tak Česko stalo právoplatným členem EU.