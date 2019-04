Rusko podle ministerstva obrany zanedbává hroby českých legionářů. Nedostane peníze

Většina peněz dosud mířila do Ruska, kde se úřad snaží připomínat památku československých legionářů i padlých vojáků z období druhé světové války. Letos se ale ministerstvo rozhodlo peníze do Ruska neposlat.

Legie v Rusku byly jednotky složené z dobrovolníků, kteří se hlásili do carské armády a vytvořili Českou družinu. Ta se postupně přeměnila v Československé vojsko na Rusi o síle tří divizí. Legionáři se vyznamenali zejména v bitvách u Zborova a Bachmače proti rakousko-uherským a německým vojskům. Převzali kontrolu nad Transsibiřskou magistrálou, kterou drželi v bojích proti Rudé armádě i s pomocí 63 vlaků o 40 vagonech. Do vlasti se vrátili po strastiplném putování na lodích plujících z Vladivostoku.

O milion korun více tak bude posláno na Ukrajinu, která získá tři miliony korun. Dalších 500 tisíc korun původně určených do Ruska bude převedeno na Slovensko, které tak dohromady dostane na péči o česká pietní místa 1,9 milionu korun.

Peníze budou podle něj výhradně použity na obnovu českých válečných hrobů a pomníků, a to zejména československých legionářů. Podle ředitel odboru pro válečné veterány ministerstva obrany Eduarda Stehlíka, který má péči o válečné hroby ve své gesci, jde o projekty, do kterých by ministerstvo stejně v budoucnosti investovalo.

Jednání o válečných hrobech mezi Prahou a Moskvou vázne

O vzájemném udržování válečných hrobů v Rusku a Česku jedná mezivládní komise, která se ale loni nesešla. Podle Stehlíka ruská strana zrušila svou účast den před jednáním. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová to zdůvodnila právě sporem ohledně tabulek na památníku Koněva.

Stehlík ale řekl, že poté Rusko navrhlo setkání na české ambasádě v Rusku v jiném formátu, nikoli jako mezivládní komise, ale jenom jako jednání expertů. Česká strana to odmítla. „Z našeho pohledu je míč na ruské straně,“ podotkl.