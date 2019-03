Jak se změnila armáda po 20 letech v NATO? Je menší, profesionální a těší se důvěře veřejnosti

video Za 20 let od vstupu do NATO se zásadně změnila vojenská technika

Loni také ministerstvo podepsalo smlouvu na dodávku 80 speciálních chemických obrněných vozů na podvozku Iveco za více než pět miliard korun. Vozidla jsou určena pro chemické specialisty. Také tyto vozy by se měly ve výzbroji objevit už příští rok, všech 80 vozů by pak měli mít chemici v roce 2022.

Ministr Metnar nakonec loni v prosinci původní výběrové řízení, které vyhrál izraelský státní podnik Elta Systems, zrušil a navrhl, aby byly radary koupeny přímo od izraelské vlády. Podle něj jinak nebude armáda bez nové techniky schopna efektivně zabezpečit přehled o situaci ve vzdušném prostoru nad Českem ve výškách od 100 do 3000 metrů.

Smlouva na dodávku osmi mobilních radarů MADR by měla být s izraelskou vládou podepsána letos v srpnu. První radar pak má armáda do výzbroje dostat do 22 měsíců od podpisu smlouvy.

Plány do budoucna: Kybernetické války a nové třístupňové velení v armádě

Výdaje na obranu budou v České republice v příštích třech letech růst až téměř o deset procent ročně. V roce 2021 by to již mělo být 85,3 miliardy. Rozpočet ministerstva v posledních letech roste každoročně. Důvodem je zhoršená bezpečnostní situace ve světě i podfinancování z minulých let. „Hlavní úkol zůstává stejný, dosáhnout dvouprocentního podílu obranných výdajů na HDP do roku 2024,“ dodává ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Pokud by se tento slib podařilo vládě naplnit, rozpočet by se oproti současnému stavu zdvojnásobil a činil by tak přes 130 miliard korun. Podle údajů ministerstva obrany by v příštích třech letech měly investice směřovat především do pozemních sil.

Rozpočet počítá i s dalším posílením personálu. Počet vojáků by se měl každoročně zvýšit asi o tisíc, přibližně o sto by měl růst i počet civilních pracovníků.