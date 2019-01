Jedenáct lidí z Česka předloni odjelo podpořit náboženské radikály do zahraničí

Policie se zajímala o finanční a logistickou podporu teroristů v zahraničí i o několik lidí, které podezírala, že se snaží v Česku zajistit pro teroristy výcvik, lékařskou péči nebo jinou materiální podporu.

„Samozřejmě to riziko je, nicméně je to věcí našich tajných služeb a jsem přesvědčen, že pracují profesionálně. Dál to komentovat nemohu,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).