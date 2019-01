Nepotřebujeme referendum jako politické bojiště, odmítá Benda změnu ústavy

O čem by měli rozhodovat lidé přímou volbou v referendu a o čem by rozhodovat neměli? Je referendum nutným nástrojem demokracie, nebo spíš jeho hrozbou? Na tom se zatím neshodnou poslanci a senátoři, jak se ukazuje při jednáních o zavedení referenda.

„Sněmovna a Senát na svých dosavadních setkáních vidí přímou demokracii formou celostátního referenda zcela jinak. Senát odmítá poměrně zatvrzele a vytrvale změny, které v tuto chvíli projednáváme,“ uvedla předsedkyně sněmovní Stálé komise pro Ústavu ČR Kateřina Valachová (ČSSD).

Pro jeho schválení by se v obou komorách musela najít ústavní většina. Společnou řeč zatím zákonodárci nenašli. „Myslím, že to skoro nikdo ani neočekával, je to výměna názorů,“ řekl předseda komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury Jiří Dienstbier (ČSSD).