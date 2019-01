Kompromisní návrh ohledně referenda je podle Okamury jen šaráda: „Nikdy nebude uskutečnitelné“

Podle předsedkyně sněmovní ústavní komise Kateřiny Valachové (ČSSD) předpokládá kompromisní návrh, že bude k vyvolání referenda nutných minimálně 450 tisíc podpisů. V referendu by nebylo možné měnit ústavu ani hlasovat o vystoupení z EU nebo z NATO. Výsledek by pak byl závazný jen tehdy, pokud by na položenou otázku odpověděla kladně nejméně čtvrtina ze všech voličů, čili asi dva miliony obyvatel.

„Když se podíváme na ten kompromisní návrh ANO, ČSSD, Pirátů a KSČM, tak navrhují takové parametry, že referendum nebude nikdy uskutečnitelné. Je to taková šaráda na občany, aby se vlk nažral a koza zůstala celá,“ kritizoval v Událostech, komentářích Okamura.

Předseda SPD ve vysílání vysvětloval, že jsou u referenda důležité čtyři parametry: „Je to počet podpisů pro vyvolání referenda – v kompromisním návrhu je stanovena hranice 450 tisíc hlasů. Druhý parametr: jestli je závazné či nezávazné – tady je shoda na závazném, to je jediná shoda napříč. Třetím parametrem je šíře otázek – tady je zásadní neshoda s SPD a posledním parametrem je, zdali má být nějaké kvórum: a to oni si nastavili tak vysoko, že nikdy žádné referendum nebude platné.“