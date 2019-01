ČSSD s námi návrhy neprodiskutovala, proto neprošly, tvrdí Radka Maxová z ANO

„Paní ministryně Maláčová předkládala spoustu návrhů nejprve mediálně. Až potom nás s nimi seznámila. Všechno to byly návrhy, které razantně zasahují do rozpočtu a je potřeba se o tom bavit,“ řekla Maxová.

Zdůraznil však, že oba návrhy, které ve vládě narazily, považuje strana za zásadní. Připomněl, že životní minimum nerostlo sedm let. „Tím, že se sedm let nezvýšilo, a přitom rostou mzdy a platy, a přitom spousta plnění státu je navázána na životní minimum, tak nám z toho vypadávají lidé. Za poslední čtyři roky se počet těch, kteří pobírají přídavky na děti, ztenčil na polovinu,“ upozornil.

Sociální demokraté ujišťují, že roztržka koalici nerozbije. „Nemyslím, že by byla vážná, že by byla naše spolupráce významně narušena,“ podotkl poslanec ČSSD Roman Sklenák.

Podle poslankyně opoziční ODS Veroniky Vrecionové to není dostatečný argument. „Tato doba není vhodná pro to, aby se o těchto věcech mluvilo. V současné době ekonomika funguje, máme skoro minimální nezaměstnanost. (…) Jsem přesvědčena, že je daleko jednodušší cesta, například je třeba snižovat odvody a nechat více peněz přímo u lidí,“ uvedla.

ANO podle Radky Maxové zvýšení životního minima nezavrhuje. Návrh ministryně Maláčové byl ale podle ní předčasný. „Nejprve chceme rozklíčovat, jaké skupiny obyvatel máme na dávkách hmotné nouze, kteří jsou závislí na životním minimu. Pak se můžeme bavit o navýšení. Zároveň říkáme, že spotřební koš, ze kterého se náklady počítají, nebyl novelizován deset let,“ připomněla argument, který přednesla již ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ta přitom připustila, že by výsledkem mohl být ještě vyšší růst než jedenáct procent, které navrhovala Maláčová.

Proplácení obědů: ČSSD a ANO mají různé představy

S druhým bodem, tedy obědy pro děti, bude mít ČSSD více práce, pokud bude trvat na tom, že se má jídlo dětem proplácet plošně. ANO totiž prosazuje spíše variantu, kdy by obědy měly zdarma pouze děti z rodin, které pobírají přídavky na děti. O plošném proplácení přitom v minulosti hovořil i premiér Babiš, Radka Maxová však připustila, že se postoj hnutí změnil.

„Po tom nápadu se rozjela velká diskuse napříč resorty, napříč organizacemi, které poskytují obědy zdarma rodinám v nouzi, i s řediteli škol. Všichni se shodli, že toto by byla nejlepší cesta, abychom neplýtvali potravinami, abychom děti učili zdravé návyky a tak dále. Tento návrh je výsledkem diskuse,“ řekla.

Poslanec sociální demokracie naproti tomu tvrdí, že proplácení obědů v podání jeho strany nesouvisí s dávkami. „Nebereme to jako sociální dávku, ale jako podporu rodin s dětmi. Jestli jsme řekli, že chceme podporovat rodiny s dětmi, tak říkáme, pokud budou obědy zdarma (…), je to opatření, které umožní, aby lidem zůstalo v kapsách více peněz,“ uvedl Roman Sklenák.

Opoziční poslankyně: Proč by měl stát platit obědy mým dětem?

I když opoziční poslankyně Vrecionová v případě životního minima prosazuje, aby vláda raději lidem ponechala více peněz, Sklenákovy argumenty odmítla. „Sociální systém má sloužit potřebným a ne plošně úplně všem. Proč by měl stát přispívat na obědy mým dětem?“ podotkla. Zmíněné ponechávání peněz v kapsách dává do souvislosti výhradně s výší odvodů.

Občanská demokratka Veronika Vrecionová přitom nevěří ani v to, že je koaliční rozmíška věcná. Spíše ji považuje za snahu obou stran vylepšit svůj obraz před voliči. „Myslím, že nejde vůbec o to, jestli na tyto socialistické nápady vláda nepřistoupí nebo přistoupí, ona na to přistoupí. Jde o to, kdo z nich to prodá za svůj úspěch,“ řekla. Míní totiž, že ČSSD, ANO a také komunisté, kteří vládu podporují, bojují o tutéž skupinu levicových voličů.