Vládním zmocněncem pro jadernou energetiku bude Jaroslav Míl. Na začátku tisíciletí vedl ČEZ

Možností je podle nich prodloužení životnosti Jaderné elektrárny Dukovany. Babiš na konci října uvedl, že její současná životnost by se mohla prodloužit o deset let. Náklady by byly 20 miliard korun, nový jaderný blok by stál zhruba 200 miliard korun, dodal.

V listopadu premiér zprávu o prodloužení provozu elektrárny a odkladu výstavby označil za nesmysl vytržený z kontextu. Stavbu nového bloku Dukovan by podle něj měla zajistit dceřiná firma ČEZ. Stát je připraven podpořit investici tím, že ji bude garantovat jako druhý v pořadí.

Míl byl šéfem ČEZ v letech 2000 až 2003. V posledních měsících působil jako poradce premiéra pro energetiku.