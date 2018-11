Babiš: Vláda chce, aby nový blok Dukovan postavila dceřiná firma ČEZu

„My jsme přesvědčeni o tom, že ta investice je efektivní a že je návratná,“ řekl Babiš na čtvrtečním semináři o elektrárně ve Valči na Třebíčsku. Uvedl, že není pravda, že vláda pouze uvažuje o prodloužení životnosti nynějších čtyř bloků Dukovan. „My chceme analyzovat všechny možnosti. Ale my jsme jasně řekli, že vláda chce, aby ČEZ postavil nový blok v Dukovanech,“ uvedl premiér.

Do dceřiné společnosti, která by se podle Babiše měla o stavbu bloku postarat, by měla firma ČEZ vložit aktiva Dukovan, případně i Temelína. Garantem investice by pro ni byl ČEZ, stát by byl druhý v pořadí, řekl premiér. Za důležité označil i technologie, aby bylo možné postavit blok včas a podle rozpočtu. Uvedl to s poukazem na protahující se stavby bloků ve Finsku nebo na Slovensku.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) řekla koncem srpna, že do konce letošního roku by se mělo rozhodnout o finančním modelu stavby nového tuzemského jaderného bloku. Koncem října pak Babiš mluvil o možném prodloužení životnosti Dukovan o deset let.