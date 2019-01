Nechtěla bych žít ve společnosti, která brání jít do politiky, říká eurokomisařka Jourová

„Beru si osobně, že se nedaří zvrátit negativní obraz, který tady je tradičně dlouhodobě. Kdosi chytrý říkal, že v Čechách je taková skepse a postoj, vždycky je někdo zvenčí, kdo nám škodí a ubírá svobodu. No, tak teď to je Brusel,“ řekla Jourová v pátečním Interview ČT24.

V minulých volbách do Evropského parlamentu vhodilo do uren svůj hlas ani ne dvacet procent Čechů. A vůči Evropské unii a obecně „Bruselu“ v Česku často vládnou negativní pocity. Součástí unijního soukolí je i eurokomisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví Věra Jourová.

A sama se za bruselského byrokrata nepovažuje. „Je tu stálý pohled na byrokracii jako takovou a já ho sdílím. Nejsem ale bruselský byrokrat, to se mě trošku osobně dotýká. Já si myslím, že jsem politička, kterou vyslal můj stát do Bruselu, abych zastávala zájmy Unie,“ namítla Jourová.

Podle ní je potřeba o Evropské unii více mluvit a lidem více vysvětlovat, „co jsou ty další významné věci, které přinesla EU lidem do života“. „Ať už to je zlepšení životního prostředí, velký posun v boji proti korupci, pod tlakem Unie se tady dělala řada opatření, ať je to schopnost naplánovat investice a taky je zaplatit a řada hmatatelných výsledků, které Unie pomohla vyřešit v České republice, a je škoda, že se to nevidí,“ vyjmenovala. „EU by měla víc zvažovat, co jsou ty podstatné a pro ten celek existenčně důležité věci a nemůže je řešit jeden členský stát,“ dodala.

„Byla jsem špatná podnikatelka. Neměla jsem na kšeft čich“

Jourová do Bruselu vstoupila v barvách hnutí ANO. Jeho lídr Andrej Babiš je přitom v hledáčku Evropské komise pro možný střet zájmů. „Je třeba si uvědomit, že výkladem toho, co to je konflikt zájmů, se vlastně vytváří výklad pro celou Evropu, pro všechny politiky a jejich rodiny. Proto si myslím, že Evropská komise je v tomhle obezřetná, abychom takzvaně nevylili vaničku i s dítětem,“ postřehla.

A nemyslí si, že by se možnému střetu zájmů mělo bránit tím, že politici nebudou moci podnikat a naopak. „Nechtěla bych fungovat ve společnosti, kde bude někdo omezen v právu jít do politiky,“ namítla. „Ani by to nebylo dobré, kdyby do politiky chodili jen kariérní politici, lidé, kteří byli odchovaní v poslaneckých lavicích od studií, lidé, kteří pracovali třeba jenom po úřadech. Myslím, že je v politice dobré, když politici mají i podnikatelskou zkušenost,“ dodala s tím, že sama si podnikání zkusila.