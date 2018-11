Zaorálek: Česko má usilovat o co nejméně utrpení ve světě. V Kerčském průlivu i v Jeruzalémě

Česká republika se má zasadit o to, aby bylo na světě co nejméně utrpení, myslí si exministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Z toho podle něj plyne, že se máme podílet na hledání „diplomatického způsobu deeskalace“ dění v Kerčském průlivu. A zároveň by Česko „nemělo spěchat“ s přesunem ambasády do Jeruzaléma. Zaorálek to řekl v pořadu Interview ČT24.